La miniera d’oro che divide l’Armenia

Il progetto per la costruzione di una miniera nel sud del paese è bloccato da anni perché il governo non riesce a decidere se tutelare l’ambiente o attrarre investitori stranieri. Intanto gli attivisti dell’area lottano per il diritto all’acqua pulita. Il video di Giovanni Culmone e Alexander Damiano Ricci.