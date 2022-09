L’ossessione ucraina Putin è convinto che russi e ucraini siano “un solo popolo”, e per spiegare questa sua visione si è improvvisato storico tornando indietro di mille anni, a quando Vladimir il Grande era Gran principe di Kiev. Ma la guerra che ha intrapreso contro Kiev non sta andando secondo le sue previsioni imperiali. Il video del Guardian.

Diritti Il voto negato I detenuti, le persone con disabilità intellettiva e quelle senza dimora spesso non hanno la possibilità di votare, anche se per legge posso-no farlo.

Viaggiare nello spazio dormendo

Questo numero è per tutti gli appassionati di viaggi spaziali. L’articolo di copertina racconta che, secondo gli scienziati, nella Via Lattea ci sono almeno 300 milioni di pianeti che potrebbero ospitare vita extraterrestre. Questi pianeti orbitano intorno a stelle che hanno età, temperatura e grandezza simili al Sole, ricevendo dunque la stessa quantità di luce, calore ed energia della Terra. Gli esseri umani potrebbero viverci? Prima bisogna capire come affrontare un viaggio così lungo. Forse andando in letargo, come gli scoiattoli artici. L’illustrazione in copertina è di Marc Majewski.