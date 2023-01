Sul sito di Internazionale

Tutti i nomi della neve

Gli inuit del Canada usano decine di parole diverse per chiamare la neve, a seconda della sua consistenza, della posizione, dell’esposizione agli altri elementi e dell’uso che se ne fa. In questo documentario la regista inuit Rebecca Thomassie, del remoto villaggio di Kangirsuk, nel Québec, chiede a un anziano del posto, Tommy Kudlak, di insegnarle questi termini per poterli trasmettere alla figlia di tre anni.

Su essenziale.it

Istruzione

La carriera alias è una questione di diritto allo studio

Le persone trans hanno il più alto tasso di abbandono scolastico. I tentativi per aiutarle sono ostacolati dai gruppi “no gender”. Ambiente

La passione per le bollicine è sempre meno sostenibile

È un amore che viene da lontano ma che ora va ridimensionato. Musica

L’anno dei Nu Genea

Hanno riscosso successi in tutto il mondo e sono finiti in classifica da gruppo indipendente.

Internazionale kids

Parlare di soldi in famiglia

L’articolo di copertina è dedicato ai soldi e a come imparare a gestirli. È un argomento dibattuto, su cui si possono avere punti di vista differenti, per questo è utile discuterne in famiglia. Per gli appassionati di fumetti: non perdetevi quello sui brufoli! La copertina è di Zeloot.

Kenya

Orecchie in ascolto

Perché la radio ha tanto successo in Africa? Stati Uniti

Dormire non guasta

Alcune scuole hanno deciso di far cominciare le lezioni più tardi al mattino. Confronto

Le aziende energetiche dovrebbero pagare più tasse?

Gli argomenti a favore e contro. Fumetto

Breve storia del metaverso

Viaggio in un universo al di là di quello in cui ci troviamo. Test

Quale skateboard sei?

Se hai le ruote grandi potresti essere un longboard.

Internazionale extra