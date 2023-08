Perché dormiamo male

Spesso l’insonnia ha un’origine psicologica: è il segno che non abbiamo fatto le riflessioni necessarie per poter dormire bene. Secondo Alain de Botton il nostro inconscio, dopo aver cercato invano di attirare la nostra attenzione di giorno, si manifesta nel cuore della notte. Ma provando a rispondere alle domande che di solito ignoriamo possiamo sperare in un sonno più tranquillo.

Geopolitica

Il ruolo dell’Africa nei nuovi equilibri mondiali

Mantenere buoni legami con i paesi africani è essenziale. Il continente è corteggiato per le sue materie prime e i suoi voti all’Onu sono molto ambiti.

Europa

Come sta la democrazia?

Solo per il 38 per cento degli europei si tratta di un sistema irrinunciabile.

Pakistan

Una scalata vergognosa

Il trasportatore Mohammad Hassan è precipitato nella salita al K2, ma chi poteva soccorrerlo ha proseguito fino in cima.

Società

L’arte di chiedere scusa

Scusarsi bene è difficile: serve forza interiore, capacità di ascolto e un bel po’ di raffinatezza psicologica.

Cinema

Oppenheimer tra scienza e umanità

Il regista Christopher Nolan ha realizzato un capolavoro.

Dall’archivio

Cosa resta dei primi passi sulla Luna

Nel 1969 Neil Armstrong fece la prima passeggiata lunare della storia. A cosa serviva la missione? E cosa si lasciava dietro, qui sulla Terra?