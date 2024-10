Affitti troppo cari

Nelle città europee c’è una seria crisi abitativa. Il notiziario Europa Settegiorni spiega che dal 2010 gli affitti nell’Unione sono aumentati in media del 25 per cento, e che in alcune città la crescita è stata ancora più marcata. Per arginare il fenomeno sono stati tentati alcuni esperimenti, ma resta ancora molto da fare.

Geopolitica

Le guerre stanno diventando globali

L’arrivo di soldati nordcoreani a fianco dei russi e l’idea della Corea del Sud di sostenere l’Ucraina mostrano che i conflitti si stanno internazionalizzando.

Italia

Il multiculturalismo visto da una periferia romana

Che succede a Torpignattara, una delle zone più multietniche d’Italia.

Scienza

Le notizie della settimana

Enormi rocce spaziali, orsi vulnerabili e antichi centri urbani in Asia.

Ucraina

Per i medici in prima linea non ci sono giorni di riposo

Le unità mediche vicine al fronte lavorano per mesi senza poter essere mai sostituite.

Musica

A difendere le feste ci pensa Vinicio Capossela

Il Natale, i brindisi, Tom Waits: il cantautore racconta il suo nuovo album Sciusten feste n.1965.

Sesso

Ottimi problemi da avere

“Gli accordi con mio marito prevedevano che io mantenessi la mia libertà mentre lui sarebbe rimasto devoto solo a me”.