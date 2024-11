Podcast

In copertina è il podcast settimanale di Internazionale per ascoltare l’articolo di copertina, letto da Natalie Norma Fella. All’inizio di ogni episodio l’editor che ha selezionato l’articolo spiega la sua scelta. In copertina esce il venerdì all’ora di pranzo ed è riservato a chi ha un abbonamento: può essere ascoltato solo dal sito di Internazionale o, più comodamente ancora, con la nuova app.

Internazionale Kids

Com’è il Natale in Islanda

In questo numero parliamo di un’antica tradizione islandese legata alla lettura: la Jólabókaflóð, l’inondazione di libri di Natale. A novembre gli abitanti dell’isola ricevono dall’Associazione degli editori un catalogo con l’elenco dei nuovi libri e scelgono quali regalare. Da lì comincia una specie di “maratona della lettura” che culmina nella notte del 24 dicembre. E voi cosa leggerete durante le feste? Da soli o in compagnia? Come racconta l’articolo sui gruppi di lettura, “leggere insieme a bambine e bambini è tra le esperienze più gratificanti che un adulto possa vivere”.

Parole chiave

Intelligenza artificiale

Intelligenza artificiale è il quarto volume della collana ParoleChiave di Rizzoli Bur e Internazionale. Come si stanno evolvendo le ia e che influenza hanno sulla nostra vita? Dieci articoli fanno riflettere sul presente e su cosa dovremmo chiedere al progresso tecnologico.