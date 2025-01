Se il cinema risuscita i morti

Tra gli effetti speciali del Gladiatore di Ridley Scott ce n’era uno passato inosservato che ha aperto la strada a una pratica diventata molto comune, cioè quella di usare nei film l’immagine di attori ormai morti. Le Monde si chiede quanto questo sia etico e come potrebbe minacciare l’integrità stessa del cinema.

Italia

L’accordo miliardario per le telecomunicazioni

Il governo Meloni e un’azienda di Elon Musk sono in trattativa per garantire comunicazioni crittografate ai servizi statali.

Stati Uniti

Donald Trump minaccia di conquistare la Groenlandia

Il presidente degli Stati Uniti fa sul serio e vuole anche il controllo del canale di Panamá.

Malta

L’economia di Malta è legata anche al tonno rosso

Il piccolo paese del Mediterraneo non vive solo di turismo: l’industria ittica è in forte espansione.

Psicologia

Il modo migliore per superare una delusione

Non ottenere ciò che si vuole fa parte della vita. Ma si può decidere come reagire.

Beni culturali

I giganti sardi smontano molte nostre certezze

Per un’assurda serie di vicissitudini i giganti di Mont’e prama, scoperti cinquant’anni fa, sono finiti nell’oblio.

Sesso

Terza età

“Siamo due uomini di sessanta e settantun anni, sposati da dieci. Mio marito non vuole più fare sesso perché ha messo su peso”.