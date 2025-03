Austriaci senza cittadinanza In Austria il sistema per ottenere la cittadinanza è tra i più rigidi dell’Unione europea, e oggi circa 1,5 milioni di stranieri nati o residenti nel paese non possono votare. Molti cercano un modo per fare sentire comunque la loro voce. Il video di Tamara Diepold, Julian Giacomuzzi e Bernadette Weber.

Arrivo in quindici minuti

Immagina di poter arrivare ovunque nella tua città in quindici minuti al massimo, senza dover prendere l’auto. Sarebbe bello, vero? L’idea delle “città di 15 minuti” nasce proprio da questo sogno: rendere le città più vivibili, con servizi vicini, strade sicure e più spazi verdi. L’articolo di copertina racconta che alcune città hanno già cominciato a trasformarsi per migliorare la qualità della vita. È tradotto da Frontiers for young minds, una rivista accademica che pubblica testi scritti dai ricercatori e riletti dai bambini, per renderli più chiari e comprensibili.