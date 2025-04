Italia Dal tramonto all’alba sulle autostrade Un viaggio per entrare in un mondo che pochi conoscono.

Crisi climatica Un mondo intero rischia di sparire con i ghiacciai In Perù la calotta del Quelccaya si sta sciogliendo, con conseguenze disastrose per la popolazione.

L’inutilità dei dazi di Trump Secondo gli economisti scatenare una guerra commerciale non porta vantaggi a nessuno. Le politiche volute dal presidente statunitense faranno aumentare i costi per le imprese e i prezzi per i consumatori, con conseguenze particolarmente pesanti sui redditi più bassi. Il video di Le Monde.

Nuove armi nuove guerre Nuove armi nuove guerre è un volume della collana ParoleChiave di Rizzoli Bur e Internazionale. Indaga in che modo le grandi potenze stanno investendo nella difesa e su come aziende e miliardari stanno spostando i propri investimenti verso tecnologie di controllo e militari.

Diventare detective dei dati

Ci sono tanti modi per osservare il mondo. Alcuni sono immediati, altri richiedono più attenzione. I numeri, per esempio, sembrano neutrali, ma possono essere manipolati. Grafici e diagrammi ci aiutano a comprendere meglio le informazioni, ma a volte nascondono trabocchetti. Per riconoscerli serve spirito critico, un po’ di allenamento e molte domande: il grafico ha senso? Da dove vengono i dati? La fonte è affidabile? L’articolo che pubblichiamo è tradotto da Muse, rivista scientifica di Chicago per lettrici e lettori dai 9 anni in su.