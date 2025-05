Mascolinità tossica in Romania

I fratelli Tristan e Andrew Tate, influencer noti per le loro posizioni misogine, vivono da anni in Romania, dove sono sotto processo per stupro e traffico di esseri umani. I due dicono di aver scelto il paese dell’Europa orientale perché apprezzano la sua società patriarcale. Il video di Arte.

Namibia

Un passato tragico che riguarda tutti

Il paese ha commemorato per la prima volta un genocidio commesso più di 120 anni fa.

Scuola

Tutto il tempo che rubiamo a ragazze e ragazzi

Professori e studenti dovrebbero concentrarsi su cose come la lettura, la riflessione e il confronto.

Società

Riequilibrare il carico delle faccende domestiche

Nella maggior parte dei casi ricade sulle spalle delle donne. Un metodo per migliorare la situazione.

Tecnologia

Come si insegna a un’ia a riconoscere oggetti

Si chiama training_, addestramento, e per farlo si può usare uno strumento sviluppato da Google. Un esperimento._

Fotografia

Nel giardino delle vergini suicide

Un libro con le fotografie di scena del film, realizzate da Corinne Day.

Sesso

Autonomia erotica

“Sono rientrata a casa da una breve riunione e ho trovato mio marito in bagno con la porta chiusa a chiave”.