Internazionale.it
Leva obbligatoria per le donne
L’esercito della Danimarca continuerà a dare la precedenza a chi si arruola in modo volontario. Ma se non raggiungerà la quota annuale di reclute previste, sorteggerà altre persone, sia maschi sia femmine. Una scelta che pone problemi di pari opportunità e di sicurezza. Il video di Arte.
Palestina
La censura israeliana dura da decenni
È dal 1967 che il governo di Tel Aviv cerca di mettere a tacere i giornalisti palestinesi. E dal 2000 ha cominciato a ucciderli.
Ucraina
La pace si allontana
Gli errori di mediazione del presidente statunitense Donald Trump hanno complicato l’avvio di un vero negoziato.
Regno Unito
Una pericolosa affinità
Il partito laburista al governo non ha il coraggio di contrastare la propaganda dei populisti di estrema destra.
Crisi climatica
Incendi in Europa
Le fiamme hanno devastato molte parti del continente, che si sta scaldando più velocemente di tutti gli altri.
Cultura
I servizi di streaming fanno rimpiangere la pirateria
Con il rincaro degli abbonamenti e la diminuzione della scelta, gli appassionati di film e tv tornano alle alternative illegali.
Relazioni
“Per vedermi deve mentire alla famiglia”
Due giorni nella vita di due innamorati. In questa puntata: Héloïse, 27 anni.
Podcast
Pride è un podcast di Internazionale con Alberto Emiletti e Claudio Rossi Marcelli. Racconta in otto puntate il World pride di Roma del 2000, per riscoprire, a venticinque anni di distanza, la più grande manifestazione per i diritti lgbt+ in Italia attraverso le voci di chi c’era. Pride è disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme.
Internazionale Kids
Andare a scuola in bici
Nei film e nelle serie tv la bicicletta è il mezzo perfetto per ragazze e ragazzi. Nella vita reale però spesso resta chiusa in cantina. Il reportage a fumetti che trovate in questo numero mostra che, quando le città investono in piste ciclabili e nella promozione della bici, le cose cambiano davvero.
Internazionale a Ferrara
Quest’anno Internazionale a Ferrara si terrà dal 3 al 5 ottobre. Ci saranno come sempre giornalisti, scrittrici, attivisti e artiste di tutto il mondo. Tornano anche le rassegne di audiodocumentari e documentari internazionali, insieme a presentazioni di libri, laboratori per bambine e bambini e una serie di incontri per adolescenti. L’ingresso agli eventi è gratuito. Anche quest’anno ci saranno workshop su giornalismo, fotografia, podcast, scrittura e molto altro. Le iscrizioni sono aperte, qui trovi tutte le informazioni. Per aggiornamenti iscriviti alla newsletter del festival.
