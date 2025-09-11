Internazionale.it
Affitti cari per i giovani spagnoli
Anche in Spagna le ragazze e i ragazzi tardano a lasciare la casa dei genitori. Questa situazione, dovuta soprattutto all’aumento degli affitti, si riscontra in diversi paesi del sud dell’Europa. Al nord, invece, le cose vanno diversamente, anche grazie agli investimenti pubblici nell’edilizia popolare. Il video di Arte.
Medio Oriente
Un futuro ridisegnato dalla violenza
La pace nella regione sembra ancora lontana.
Americhe
Per Trump la guerra alla droga si fa con i missili
Il presidente degli Stati Uniti rivendica l’uccisione di alcuni presunti narcotrafficanti venezuelani nel mar dei Caraibi.
Europa
Le università pubbliche rischiano di fallire
La maggior parte dei paesi dell’Unione europea sta tagliando i finanziamenti agli atenei e alla ricerca.
Fotografia
Quando Stephen Shore scattava in bianco e nero
La casa editrice britannica Mack pubblica i primi lavori del fotografo statunitense.
Cinema
Quattro grandi film visti a Venezia
Dusedi Pietro Marcello, Sotto le nuvoledi Gianfranco Rosi, L’étrangerdi François Ozon, Frankensteindi Guillermo del Toro.
Sessualità
Vecchi lettori
“Ho conosciuto una ragazza bellissima e intelligente, ma del bondage non ne vuole sapere”.
Podcast
Internazionale Kids
Andare a scuola in bici
Nei film e nelle serie tv la bicicletta è il mezzo perfetto per ragazze e ragazzi. Nella vita reale però spesso resta chiusa in cantina. Il reportage a fumetti che trovate in questo numero mostra che, quando le città investono in piste ciclabili e nella promozione della bici, le cose cambiano davvero.
