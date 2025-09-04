Ma anche Duse è in qualche modo una sorpresa. Pietro Marcello porta finalmente in scena sullo schermo un’attrice che fu maestra della messa in scena teatrale, pur non essendo né una drammaturga né una regista: Eleonora Duse, personalità fuori misura, per effervescenza, visione, genialità. In ambito internazionale soltanto Sarah Bernhardt poté tenere il confronto con lei.

L’anno scorso a quest’epoca erano almeno già due i capolavori: il secondo capitolo del Joker di Todd Philips e soprattutto La stanza accanto di Pedro Almodóvar, poi vincitore del Leone d’Oro; senza contare Vermiglio di Maura Delpero, la sorpresa del concorso e forse dell’intera selezione.

Questa volta sceglie di raccontare una figura femminile mossa dal medesimo fremito indomabile di indipendenza e rivoluzionamento continuo. E ovviamente di amore totale per l’arte e il teatro in particolare. Non priva di contraddizioni, incapace di avere un rapporto sereno con la figlia, eppure alla madre tanto devota, ma anche generosa fino all’estremo (in particolare nel suo rapporto sentimentale con Gabriele D’Annunzio, il quale si sentirà per sempre in colpa di non averla adeguatamente ricompensata), l’azione dell’attrice è colta negli anni a ridosso della prima guerra mondiale, della prima grande carneficina del dopoguerra.

Marcello ha raccontato tanti personaggi presi dai margini della società nei suoi documentari di poesia, sempre bastian contrari se non anarcoidi, o in fiction al confine di tutto (documentario compreso) come il Martin Eden di Jack London trasposto nel sud italiano e in una dimensione atemporale.

Il cineasta casertano e i cosceneggiatori Letizia Russo e Guido Silei hanno la geniale idea di iniziare dalla fine e perfino di inserire al principio della narrazione due finali: dopo pochi minuti pensiamo infatti che Duse stia per morire, invece rinasce, e così sarà in un susseguirsi continuo di morti presunte e resurrezioni fino alla conclusione del film, quando giunge anche la fine vera, quella della vita.

A portare sulle spalle questo personaggio smisurato e luminoso, e con esso l’intero film, è Valeria Bruni Tedeschi, che, specchio di Duse, domina sugli altri interpreti, anche se tutti talentuosi.

Non c’è dubbio che l’attrice offra qui non soltanto l’interpretazione più significativa della sua carriera, ma anche una delle interpretazioni più folgoranti del cinema degli ultimi anni, non solo italiano: si ha quasi voglia di abbracciarla, come sicuramente tanti desideravano fare con Duse.

Nel narrare questa grande figura, Marcello racconta e riflette anche sull’arte e, come sempre, sulla storia italiana, sull’Italia disunita e martoriata dalle classi dominanti: maestro nel fondere l’immagine d’archivio con il girato facendo così fiorire poesia che pareva dimenticata per sempre, questo suo nuovo lungometraggio è un ulteriore tassello volto a far risorgere il cinema in un corpo nuovo partendo dalle vestigia dell’immagine.