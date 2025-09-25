Internazionale.it
L’informazione nel mirino
Da dieci mesi in Georgia ci sono proteste contro il governo filorusso. Ma la televisione pubblica non ne parla e i giornalisti che esprimono dissenso sono sanzionati o arrestati. Le storie di chi si batte per difendere la libertà d’informazione, nel video di Bernadette Weber, realizzato con Ketevan Vashagashvili.
Israele
Il genocidio mascherato da opportunità per gli affari
Il piano per la “Riviera Gaza” è il culmine di anni di devastazione premeditata.
Italia
Uniti per Gaza
A Roma migliaia di persone hanno partecipato alle manifestazioni e allo sciopero per la Striscia, tra loro anche ragazze e ragazzi di origine palestinese.
Scienza
Prendere il sole non è per forza un rischio
Molte ricerche suggeriscono che i benefici potrebbero essere molti per cuore e sistema immunitario.
Scienza
Le promesse mantenute dagli psichedelici
Il consenso dei medici sulla loro efficacia terapeutica sta crescendo. In Svizzera sono usate da anni con successo e l’Italia ha avviato la prima sperimentazione.
Fotografia
Cibo per pensare
Lo Yeast photo festival, in Puglia, mette in relazione il cibo con la fotografia per raccontare i consumi, lo sfruttamento dei territori e le ingiustizie.
Sesso
Sveltine
“È strano fare sesso mentre il cane ti guarda?”.
