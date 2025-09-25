Internazionale.it

Internazionale a Ferrara

Il festival di Internazionale

Quest’anno Internazionale a Ferrara si terrà dal 3 al 5 ottobre. Ci saranno come sempre giornalisti, scrittrici, attivisti e artiste di tutto il mondo. Tornano anche le rassegne di audiodocumentari e documentari internazionali, insieme a presentazioni di libri, laboratori per bambine e bambini e una serie di incontri per adolescenti. L’ingresso agli eventi è gratuito. Anche quest’anno ci saranno workshop su giornalismo, fotografia, podcast, scrittura e molto altro. Le iscrizioni sono aperte, qui trovi tutte le informazioni. Per aggiornamenti iscriviti alla newsletter del festival.

Internazionale Kids

Quando si diventa adulti?

Diventare adulti non è un interruttore che scatta a diciotto anni, è più simile a un viaggio con tante tappe diverse. “A volte si fanno grandi salti in avanti, altre volte piccoli passi, altre ancora si torna indietro per ricominciare”, racconta l’articolo che abbiamo tradotto da The Conversation.

Parole chiave

Come finisce la democrazia

Come finisce la democrazia è l’ultimo volume della collana ParoleChiave di Rizzoli Bur e Internazionale e ricostruisce, attraverso dieci approfondimenti selezionati dalla stampa straniera, l’ascesa in tutto il mondo dei movimenti populisti e la crisi delle democrazie liberali.