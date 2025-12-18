Internazionale.it

Podcast

Internazionale a Ferrara 2025 è il nuovo podcast di Internazionale, riservato ad abbonate e abbonati, con gli incontri più importanti dell’ultima edizione del festival. Da quello con Francesca Albanese sul Medio Oriente a quello con Alexander Stille sull’amministrazione Trump. Internazionale a Ferrara 2025 è disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme.

Internazionale Kids

La scienza dei sogni

Di notte il corpo riposa, ma il cervello continua a lavorare. Produce immagini, emozioni e storie che al risveglio spesso svaniscono. In copertina raccontiamo cosa succede quando sogniamo: perché alcuni sogni ci sembrano così vividi e perché li ricordiamo solo a volte. Gli incubi sono più frequenti nei bambini e di solito diminuiscono con l’età. C’è chi pensa che servano a prepararci alle difficoltà, e chi invece crede che sia più utile imparare ad affrontarli, come se potessimo riscrivere il sogno e guardare in faccia quello che ci spaventa.

Extra Large

L’arte di vivere bene è il terzo volume della collana di tascabili di Internazionale. In dieci brevi saggi sospesi tra filosofia e scienza, lo scrittore statunitense Arthur C. Brooks ci guida alla scoperta di consigli e strumenti per affrontare l’esistenza nel modo più autentico e soddisfacente.