Visti negati ai palestinesi
Mentre nella Striscia di Gaza la situazione umanitaria continua a peggiorare, ci sono famiglie che aspettano da mesi il rilascio dei visti per venire in Italia. Le storie di una studente che ce l’ha fatta e di un cuoco che non ha ancora smesso di provarci. Il video di Ahmed Dremly e Niccolò Palla.
Europa
Scelte cruciali per l’Unione europea
Su temi come gli asset russi o l’accordo con il Mercosur, il continente è diviso. Le mosse dei prossimi giorni saranno decisive.
Italia
L’intelligenza artificiale fa nascere le proteste
Bollate, Milano e altre città ci stanno puntando molto, ma il dissenso cresce.
Francia
Marsiglia non vuole arrendersi alla criminalità
Nei quartieri più difficili della città si sta diffondendo una sensazione d’impotenza e pericolo.
Economia
La lotta per il futuro dell’intrattenimento
La rivalità tra la Paramount e Netflix per l’acquisizione della Warner è destinata a stravolgere il mondo del cinema e dello streaming.
Musica
Gli album stranieri del 2025
Dijon, Bad Bunny, Fka Twigs e gli altri: i migliori dischi usciti quest’anno nel mondo.
Il consulente etico
È giusto che i miei amici ricchi chiedano un aiuto finanziario?
Risponde il filosofo Kwame Anthony Appiah.
Podcast
Internazionale a Ferrara 2025 è il nuovo podcast di Internazionale, riservato ad abbonate e abbonati, con gli incontri più importanti dell’ultima edizione del festival. Da quello con Francesca Albanese sul Medio Oriente a quello con Alexander Stille sull’amministrazione Trump. Internazionale a Ferrara 2025 è disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme.
Internazionale Kids
La scienza dei sogni
Di notte il corpo riposa, ma il cervello continua a lavorare. Produce immagini, emozioni e storie che al risveglio spesso svaniscono. In copertina raccontiamo cosa succede quando sogniamo: perché alcuni sogni ci sembrano così vividi e perché li ricordiamo solo a volte. Gli incubi sono più frequenti nei bambini e di solito diminuiscono con l’età. C’è chi pensa che servano a prepararci alle difficoltà, e chi invece crede che sia più utile imparare ad affrontarli, come se potessimo riscrivere il sogno e guardare in faccia quello che ci spaventa.
Extra Large
L’arte di vivere bene è il terzo volume della collana di tascabili di Internazionale. In dieci brevi saggi sospesi tra filosofia e scienza, lo scrittore statunitense Arthur C. Brooks ci guida alla scoperta di consigli e strumenti per affrontare l’esistenza nel modo più autentico e soddisfacente.
