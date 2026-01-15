Internazionale.it

Podcast

Complotti è un nuovo podcast di Internazionale. In sei puntate Leonardo Bianchi racconterà come e perché le teorie del complotto non sono solo bizzarre fantasie, ma storie capaci di creare movimenti e influenzare la realtà. Il podcast sarà online con una puntata al mese a partire dal 26 gennaio 2026. Complotti sarà disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme

Internazionale Kids

La scienza dei sogni

Di notte il corpo riposa, ma il cervello continua a lavorare. Produce immagini, emozioni e storie che al risveglio spesso svaniscono. In copertina raccontiamo cosa succede quando sogniamo: perché alcuni sogni ci sembrano così vividi e perché li ricordiamo solo a volte. Gli incubi sono più frequenti nei bambini e di solito diminuiscono con l’età. C’è chi pensa che servano a prepararci alle difficoltà, e chi invece crede che sia più utile imparare ad affrontarli, come se potessimo riscrivere il sogno e guardare in faccia quello che ci spaventa.

Extra Large

L’arte di vivere bene

Cosa significa vivere bene? Non solo dormire di più, mangiare meglio o fare sport: il benessere nasce anche da come stiamo con gli altri e gestiamo il tempo e i nostri desideri. Dieci brevi testi per spiegare che la felicità è un processo da coltivare ogni giorno. In edicola, 68 pagine, 7 euro.