Internazionale.it
L’Europa e il diritto d’asilo
Negli ultimi anni il Regno Unito e l’Italia hanno provato a trattenere i richiedenti asilo in un paese terzo. In entrambi i casi i tribunali nazionali ed europei hanno bloccato questi accordi, ma altri stati dell’Unione europea sembrano interessati a usare metodi simili. Il video di Arte.
Regno Unito
La repressione crudele contro Palestine action
Tre persone dell’organizzazione, in carcere senza nessuna condanna, sono in sciopero della fame da settimane.
Economia
Le aziende israeliane fanno affari con le rinnovabili
In Italia promuovono progetti per la transizione energetica.
Burundi
Non c’è più spazio per nessuno
La regione africana dei Grandi laghi sta diventando una delle più densamente popolate del mondo.
Italia
Le madri nigeriane a cui sono tolti i figli
Sono spesso sottoposte a procedure di sospensione della responsabilità genitoriale per via di un sistema che discrimina.
Finlandia
Difesa militare o politiche sociali?
Il paese sta potenziando il suo arsenale trascurando gli investimenti nel welfare.
Relazioni
“Saremo una coppia fino alla fine”
Due giorni nella vita di due persone innamorate. In questa puntata: Françoise, 72 anni.
Podcast
Complotti è un nuovo podcast di Internazionale. In sei puntate Leonardo Bianchi racconterà come e perché le teorie del complotto non sono solo bizzarre fantasie, ma storie capaci di creare movimenti e influenzare la realtà. Il podcast sarà online con una puntata al mese a partire dal 26 gennaio 2026. Complotti sarà disponibile sull’app e sul sito di Internazionale e su tutte le piattaforme
Internazionale Kids
La scienza dei sogni
Di notte il corpo riposa, ma il cervello continua a lavorare. Produce immagini, emozioni e storie che al risveglio spesso svaniscono. In copertina raccontiamo cosa succede quando sogniamo: perché alcuni sogni ci sembrano così vividi e perché li ricordiamo solo a volte. Gli incubi sono più frequenti nei bambini e di solito diminuiscono con l’età. C’è chi pensa che servano a prepararci alle difficoltà, e chi invece crede che sia più utile imparare ad affrontarli, come se potessimo riscrivere il sogno e guardare in faccia quello che ci spaventa.
Extra Large
L’arte di vivere bene
Cosa significa vivere bene? Non solo dormire di più, mangiare meglio o fare sport: il benessere nasce anche da come stiamo con gli altri e gestiamo il tempo e i nostri desideri. Dieci brevi testi per spiegare che la felicità è un processo da coltivare ogni giorno. In edicola, 68 pagine, 7 euro.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it