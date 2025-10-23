A Campo de’ fiori, nel centro di Roma, un uomo ha dipinto delle strisce bianche sull’asfalto per creare abusivamente un parcheggio (1). Ad Ancona in un parcheggio che prevede una sosta limitata c’è un cartello che minaccia i trasgressori con un reato che prevede la reclusione fino a tre anni (2) (3). A Reggio Emilia i residenti del centro storico sostengono di non trovare più parcheggi perché sono occupati con frequenza sempre maggiore da veicoli elettrici provenienti da altri quartieri, ai quali è consentita la sosta (4).

A Calenzano (Firenze) un papà che era andato a fare la spesa in auto con il suo bambino disabile ha preso una multa di 750 euro perché il permesso per il parcheggio era scivolato dal cruscotto e non era quindi stato visto dai vigili (5). Il comune di Arezzo è stato condannato a pagare più di cinquemila euro di risarcimento perché sulla notifica di una multa per divieto di sosta la firma era falsa (6). In un parcheggio di Foggia un’auto è stata rubata in pieno giorno con il cosiddetto metodo della spintarella, cioè con un altro veicolo che la spingeva da dietro (7). In un’area per i tir vicino a Bolzano un camionista ha ucciso a coltellate un collega per un parcheggio (8).

A Orbassano (Torino) una donna che aveva abbandonato per diversi anni il suo vecchio scooter in un magazzino ha ricevuto multe per ventimila euro. Un uomo, che lo usava, sostiene di averlo comprato grazie a un annuncio su Facebook (9). A Cagliari chi incatena la bici ai palazzi in “aree urbane di pregio” rischia una multa fino a ottocento euro (10). A Roma il consiglio di stato ha stabilito che i comuni possono multare le biciclette legate a pali, lampioni, ringhiere, ecc. (11). A Rovereto (Trento) il tribunale ha deciso che una multa è valida anche se è stata fatta da un vigile urbano in borghese e fuori servizio (12). A Udine i vigili urbani protestano perché sono arrivate divise e scarpe di taglie sbagliate e fuori stagione (13).

Nel centro di Leini (Torino) il traffico è rimasto a lungo bloccato e alle persone è stato detto di non uscire di casa perché da un macello era “scappato un toro” (14) (15), che invece era una vitella a cui dopo la cattura è stata risparmiata la vita grazie a una donazione anonima (16). A Mirabella Eclano (Avellino) durante la cosiddetta tirata dei buoi un bovino è stato preso violentemente a bastonate per farlo camminare più in fretta e il video ha provocato le proteste degli animalisti (17). A Lacchiarella (Milano) gli animalisti hanno contestato il tradizionale palio in cui le oche corrono terrorizzate tra la folla (18). La regione Veneto darà tre euro ai cacciatori per ogni nutria uccisa (19). A Bagnoli di Sopra (Padova) c’è la prima azienda che trasforma il granchio blu in cibo per gatti (20).

A Teramo uno zoologo ha proposto l’introduzione in Italia della pet therapy con i pesci, osservando i quali si riduce la pressione sanguigna e si stabilizza il battito cardiaco (21). A Perugia si è tenuto il primo corso in Italia di onoterapia, cioè di pet therapy con gli asini, indicata per chi soffre di ansia e depressione (22) (23). Ad Asti un centro di pet therapy ha annunciato che presto lavorerà anche con le galline (24).