Da quando il covid-19 si è introdotto in Europa nel corpo di un misterioso paziente zero, 180mila persone hanno perso la vita nello spazio economico europeo e nel Regno Unito. I contagiati sono stati 1,6 milioni. Il numero reale dei decessi è quasi certamente superiore rispetto ai dati ufficiali, e ora il recente aumento dei casi in Serbia e nei Balcani sta suscitando grande preoccupazione.

“Nessun governo ha risposto alla richiesta dell’Italia e all’invito della Commissione”, racconta Janez Lenarčič, commissario europeo per la gestione delle crisi. “Questo significava non soltanto che l’Italia era impreparata, ma che nessuno era preparato. Il silenzio non era causato dalla mancanza di solidarietà, ma dalla mancanza di mezzi”.

In quel momento da Roma è partito un messaggio urgente diretto al palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, a Bruxelles. I dettagli sulle necessità dell’Italia sono stati inseriti nel Sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze dell’Unione europea (Cecis). Quello che è successo dopo è stato sconvolgente. Al grido d’allarme dell’Italia è seguito il silenzio.

Come se non bastasse, il vecchio continente ha intrapreso una strada senza ritorno verso la peggiore recessione economica dai tempi della grande depressione degli anni trenta, soprattutto a causa dei blocchi imposti per proteggere i molti sistemi sanitari europei che non avevano le risorse per affrontare l’emergenza.

I leader si sono ritrovati a dover rispondere agli interrogativi sulla validità di un progetto europeo in cui gli stati si dimostrano incapaci di aiutarsi a vicenda nei momenti più difficili. Il prossimo fine settimana i 27 capi di stato e di governo dell’Unione si ritroveranno a Bruxelles per tracciare la rotta per il futuro. Sarà il primo incontro faccia a faccia degli ultimi cinque mesi.

Oggi, attraverso l’analisi dei documenti interni e le interviste con decine di funzionari ed esperti che lavorano a Bruxelles e nelle capitali europee, il Guardian e il Bureau of Investigative Journalism sono in grado di raccontare dettagliatamente la storia di come l’Europa è diventata l’epicentro di una pandemia globale (come l’ha definita l’Oms) e quali lezioni possiamo imparare per il futuro.

È la storia dei funzionari zelanti che da Bruxelles hanno lanciato l’allarme annunciando un disastro imminente nel corso di conferenze stampa deserte. È la storia dei ministri della sanità sempre più disperati, incapaci di convincere i capi di governo e i ministri delle finanze della portata di ciò che stava per arrivare e della necessità di agire immediatamente. È la storia dei governi che non hanno saputo riconoscere in tempo la rapidità con cui il virus si stava diffondendo, per poi lanciarsi in confuse manovre protezioniste in preda a un malcelato panico. È la storia delle istituzioni europee, in cui le figure più importanti hanno mostrato una palese carenza di esperienza o potere e non hanno saputo convincere i governi a collaborare tra loro davanti a un disastro che non rispetta né i confini né il ritmo lento della burocrazia di Bruxelles. È la storia dell’Europa impreparata e istituzionalmente incapace di organizzare una risposta adeguata a una crisi che l’ha immediatamente paralizzata.

L’allarme di Capodanno

A fine dicembre, mentre milioni di persone si preparavano a festeggiare il nuovo anno, a Stoccolma, negli uffici del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), arrivò la notizia di un focolaio di casi di polmonite in Cina, la cui origine era sconosciuta.

Creato nel 2005, due anni dopo l’epidemia di Sars, l’Ecdc ha il compito di fornire una consulenza scientifica, ma non può fare niente di più. La responsabilità per la sanità pubblica ricade interamente sui governi nazionali, non sull’Unione o le sue agenzie. Nonostante questi limiti, l’Ecdc deve considerare l’intero orizzonte europeo e se necessario lanciare un allarme, a prescindere da quanto le capitali ne tengano conto.

L’agenzia ha pubblicato la prima valutazione del rischio il 9 gennaio, ricorda il direttore dell’Ecdc, la dottoressa Andrea Ammon. “In quel momento sapevamo che la maggior parte dei casi era legata a un mercato di animali vivi nella città cinese di Wuhan”, ha dichiarato Ammon al Guardian. “Circa due settimane dopo abbiamo ricevuto la notizia della trasmissione da uomo a uomo, un elemento che naturalmente cambiava le misure da adottare”.