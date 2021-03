“Crescere tra le fabbriche della Black Country tra gli anni cinquanta e sessanta con pochi soldi non è stato facile, ma di sicuro ha nutrito la mia immaginazione”. La Black Country è un’area delle Midlands occidentali, in Inghilterra. Ne fa parte Birmingham, dove Griffin nasce nel 1948 in una tipica casa a schiera, due stanze giù e due su, e con i servizi igienici essenziali, un dettaglio da considerare un privilegio. La scuola lo tiene lontano dalla strada, ma a 16 anni deve andare a lavorare per aiutare la famiglia. Si ritrova a fare l’impiegato per una centrale nucleare, si annoia da morire e come se non bastasse la sua ragazza lo molla per il manager di un grande magazzino.

Nel 1989 il Guardian lo ha proclamato “fotografo del decennio”, Life ha scelto un suo scatto per rappresentare le foto che hanno segnato gli anni ottanta, Arles gli ha consegnato le chiavi della città. Molti di noi conoscono bene le copertine di dischi come A broken frame o Construction time again dei Depeche Mode, Ocean rain degli Echo & The Bunnymen, Look sharp! di Joe Jackson. È entrato negli uffici , nei cantieri, tra operai, impiegati e dirigenti, e ne è uscito con delle scene a metà tra un romanzo di Kafka e un film di Cronenberg nel momento prima che esplodano teste e viscere.

A Griffin piace abbastanza la fotografia ma non è posseduto da un sacro fuoco o da una vocazione precisa, è soprattutto una via di fuga. Nel 1968 fa domanda in tre scuole: solo il Manchester college of art lo contatta per un colloquio e lui ammette candidamente che è stato scelto perché avevano un bisogno disperato di studenti. Infatti al tempo la fotografia non è ritenuta un mestiere così affascinante, nonostante il glamour della swinging London. Inoltre Birmingham non è Londra, e neanche Manchester lo è, soprattutto alla fine degli anni sessanta. “Sembravamo dei disadattati che non sapevano come stare al mondo, ma insieme eravamo felici”. Il giovane Brian saluta i genitori, dicendogli che diventerà più famoso di David Bailey, loro si trattengono dal ridergli in faccia e si rammaricano per un figlio che preferisce l’incertezza a quel bel posto in ufficio.

Non a caso il capitolo sulla vita universitaria si chiama Birth (nascita). La passione e la dedizione di Griffin per la fotografia cresce parallelamente alla profonda amicizia che lo lega a due compagni di corso, Martin Parr e Daniel Meadows. Dagli Stati Uniti arrivano i libri di Garry Winogrand e Lee Friedlander: è il momento di essere ambiziosi, di sperimentare, entusiasmarsi e discutere. Ma Griffin non può fallire, vuole diventare un grande fotografo. Non sta semplicemente proseguendo gli studi, ma ha smesso di lavorare per proiettarsi verso un orizzonte incerto e avventuroso. Non può sbagliare.