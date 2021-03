“Le prime volte che ho ascoltato Musica leggerissima, subito dopo che l’avevamo registrata, mi veniva da piangere. L’abbiamo composta a luglio 2020, in un periodo non facile della nostra vita, e all’inizio era pensata per uscire come singolo”, racconta Colapesce da Milano, in collegamento su Zoom insieme a Dimartino. “Poi quando ci hanno chiamato per fare Sanremo abbiamo pensato che era il brano giusto da portare. Ha un qualcosa di universale che è venuto fuori da subito, anche se non pensavamo che avrebbe fatto questo botto. Il ‘buco nero’ che descriviamo nel brano, evidentemente, non era solo un nostro problema”.

Musica leggerissima è un brano scanzonato solo in apparenza: il ritornello è in tonalità minore e il testo parla di depressione, della pandemia, della mancanza dei concerti, di figli alcolizzati e silenzi assordanti. La spensieratezza evocata è l’ultima spiaggia prima del “buco nero che sta ad un passo da noi”, per citare il testo del brano. Eppure, nonostante tratti temi così impegnativi, il singolo è già disco d’oro, è tra i più trasmessi dalle radio italiane e ha fatto breccia nel pubblico generalista, come dimostrano i meme che girano su internet .

Per un cantante fare Sanremo dev’essere come finire dentro una lavatrice: esibizioni, prove, interviste, foto, polemiche. E poi, forse, il successo, grazie a un’esposizione mediatica che in Italia non ha pari, oppure, nei casi peggiori, il dimenticatoio. Non dev’essere facile salire sul palco dell’Ariston senza farsi condizionare dal contesto che ti circonda. Colapesce e Dimartino ci sono riusciti: hanno portato al festival Musica leggerissima, una canzone pop orecchiabile e ben confezionata che, se la ascolti con attenzione, si rivela tutt’altro che banale.

“Ovviamente siamo molto contenti del successo della canzone. Ma abbiamo anche delle paure. Temiamo che tutta la nostra carriera come solisti venga improvvisamente risucchiata dentro un jingle, che tra dieci anni una cassiera al supermercato ci guardi in faccia e dica: ‘Siete voi?’, mentre rifà le mosse del balletto”, aggiunge Dimartino. “Spero invece che faccia scoprire il resto del nostro catalogo al pubblico generalista”.

Mentre erano dentro la lavatrice di Sanremo, i due cantautori hanno dovuto anche difendersi dalle accuse di plagio, una classica polemica che salta fuori nei giorni del festival. Musica leggerissima è stata accostata al brano We are the people degli Empire of the sun oppure a Figlio di un re di Cesare Cremonini. “Quelle accuse erano veramente ridicole. Il pezzo è costruito su un accordo di re minore suonato in strumming. Ci sono centinaia di canzoni pop fatte così, che sono uscite ben prima di quella degli Empire of the sun”, commenta Colapesce. “L’unico pezzo che secondo noi ricorda molto da vicino Musica leggerissima è uno che non è stato citato da nessuno: In a manner of speaking dei Tuxedomoon, una band post-punk statunitense alla quale siamo molto affezionati. Ma non era una cosa voluta, ce ne siamo accorti dopo averlo finito”.

Musica leggerissima è uno dei brani de I mortali², la nuova edizione del disco pubblicato da Colapesce e Dimartino nel giugno 2020, il primo lavoro firmato insieme dai due cantautori (che sono anche amici) dopo anni di carriere soliste. Un album che contiene tutti i brani del precedente I mortali – tra i quali spiccano la splendida L’ultimo giorno e Rosa e Olindo, pezzo che trasforma gli autori della strage di Erba del 2006 in due simboli tragici dell’amore universale – e che raccoglie nuovi pezzi tra cui la cover di Povera patria di Franco Battiato, una versione in italiano di Born to live di Marianne Faithfull e un inedito, I mortali. Nell’album ci sono anche delle nuove versioni dei brani solisti dei due musicisti, da Decadenza e panna a Non siamo gli alberi, registrate al Fonoprint di Bologna, lo storico studio di Lucio Dalla. I mortali² dimostra che Colapesce e Dimartino hanno un repertorio e un talento che merita spazio ben oltre la parentesi di Sanremo.