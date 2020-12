In tempi di crisi economica le aziende più grandi ne approfittano per mangiarsi quelle più piccole. È un fenomeno che supera i confini nazionali, soprattutto per economie aperte agli stranieri. Non c’è niente di nuovo: non si capisce, quindi, perché la possibile vendita del re delle barrette di cioccolato Cadbury al colosso alimentare statunitense Kraft infiammi tanto gli animi britannici. Certo, potrebbero sparire dei posti di lavoro, ma i posti di lavoro spariscono comunque. Certo, la nuova direzione potrebbe non essere molto bendisposta verso i lavoratori, ma i dirigenti non lo sono quasi mai. Certo, sono stranieri, ma oggi è diventata la norma. Le acquisizioni di aziende britanniche da parte di società straniere sono all’ordine del giorno. Come ha detto una volta l’ex premier Tony Blair al presidente francese, a Downing street l’elettricità è fornita da un’azienda francese. Quindi perché scaldarsi?

Per due ragioni. La prima è che in Gran Bretagna ci saranno presto le elezioni, e la recessione ha già colpito pesantemente le Midlands, dove ha sede la Cadbury. Si spiega così l’intervento contro la Kraft del ministro per le attività produttive Peter Mandelson, che da ex commissario europeo al commercio sa benissimo quanto sia ipocrita protestare.

La seconda ragione, e anche la più interessante, è che i dolci e il cioccolato toccano corde profonde della psiche umana. I sentimenti che suscitano sono spesso intrecciati a ricordi d’infanzia, ricordi di prelibatezze, felicità e sofferte decisioni su come spendere la paghetta. La moderna importanza data ai marchi industriali è deprimente, ma la barretta al cioccolato è una delle sue manifestazioni migliori, perché è un prodotto umile, legato alla quotidianità, perché le persone non lo usano per affermare la loro identità, e perché le differenze tra un prodotto e l’altro sono reali: un Crunchie non è un Mars con una confezione diversa, è proprio un’altra cosa. E i consumatori difenderanno con ardore i meriti dell’una o dell’altra barretta.