L’attuale carestia tattile è arrivata dopo un periodo in cui le persone stavano già diventando più restie a toccarsi. La tecnologia ha favorito questa distanza, perché i social network sono diventati la principale fonte di interazione sociale per bambini e adolescenti. Un recente sondaggio ha rilevato che il 95 per cento degli adolescenti ha accesso a uno smartphone e il 45 per cento afferma di essere “quasi continuamente” online.

Ma se la distanza fisica ci protegge, allo stesso tempo ostacola la cura. Occuparsi di un altro essere umano significa quasi inevitabilmente toccarlo: dai bisogni primari come fargli il bagno, vestirlo, sollevarlo, assisterlo e curarlo (il cosiddetto tatto strumentale), agli scambi tattili più affettivi che mirano a comunicare, confortare ed esprimere sostegno (tatto espressivo). Le ricerche nel campo dell’osteopatia e della terapia manuale, in cui i professionisti hanno lavorato in stretta collaborazione con i neuroscienziati sul tatto affettivo, fanno pensare che l’effetto benefico della massoterapia vada ben oltre la manovra specifica eseguita dal terapista. C’è qualcosa di speciale nell’atto di appoggiare le mani sulla pelle del paziente. Non c’è cura senza tatto.

Da qualche tempo, però, il tatto è sottoposto a una sorta di proibizionismo: è un periodo difficile per il più importante dei sensi. La pandemia lo ha reso tabù, insieme alla tosse e agli starnuti in pubblico. Mentre le persone che si ammalano di covid-19 possono perdere l’olfatto e il gusto, il tatto è il senso che è stato sottratto a quasi tutti noi, positivi o no, sintomatici o no, ricoverati o meno. Il tatto è il senso che ha pagato il prezzo più alto.

Il tatto è sempre stato il mio senso preferito: un amico fedele, qualcosa su cui posso fare affidamento per tirarmi su di morale quando sono triste o per trasmettere gioia quando sono di buon umore. Essendo un’italiana che vive all’estero da più di dieci anni, ho spesso sofferto di una sorta di fame tattile, che ha avuto conseguenze sul mio umore e sulla mia salute. Nel Nordeuropa la gente usa il contatto sociale molto meno che al sud. Non c’è da meravigliarsi se come scienziata ho passato gli ultimi anni a studiare il tatto.

Questa diffidenza verso il tatto è dovuta anche alla crescente e diffusa consapevolezza che può essere usato dagli uomini per imporre il loro potere sulle donne. Il movimento #MeToo lo ha messo in evidenza: ci si aspetta che le donne accettino di farsi toccare in modo inappropriato come prezzo per accedere a determinate opportunità. Così medici, infermieri, insegnanti e venditori sono invitati a toccare il meno possibile. Eppure gli studi suggeriscono che il tatto migliora la qualità dei nostri incontri con questi professionisti e ci fa valutare l’esperienza in modo più positivo. Per esempio, è probabile che diamo una mancia più generosa a un cameriere che ci tocca la spalla mentre prende l’ordine rispetto a uno che si tiene a distanza.

L’ormone delle coccole

Ciò che rende unico il tatto rispetto agli altri sensi è la sua reciprocità. Possiamo guardare senza essere guardati, ma non possiamo toccare senza essere toccati. Dall’inizio della pandemia, infermieri e medici hanno parlato di come questa caratteristica unica del tatto li abbia aiutati a comunicare con i pazienti. Quando non potevano parlare, sorridere o essere visti a causa del loro equipaggiamento protettivo, avevano sempre la possibilità di dare una pacca sulla spalla, tenere una mano o stringere un braccio per rassicurare i pazienti e fargli capire che non erano soli. Il tatto è stato uno dei vettori della pandemia, ma paradossalmente fa anche parte della cura. È lo strumento più importante del legame sociale, e la buona notizia è che nasciamo con tutti gli accessori per sfruttarlo al meglio.

Negli anni novanta una serie di ricerche ha dimostrato le sconvolgenti conseguenze della privazione del tatto sullo sviluppo umano. Secondo diversi studi i bambini degli orfanotrofi romeni, che nei primi anni di vita quasi non erano stati toccati, in seguito presentavano deficit cognitivi e comportamentali, oltre a differenze significative nello sviluppo del cervello. In età adulta, le persone con contatti umani ridotti hanno un maggior rischio di morire prematuramente rispetto a quelle con forti relazioni sociali. Il tatto diventa particolarmente importante con l’avanzare dell’età. Per esempio, è stato dimostrato che un tocco gentile fa aumentare l’assunzione di cibo negli anziani ricoverati nelle case di riposo. Anche quando non riusciamo più a vedere, sentire o parlare come prima, possiamo quasi sempre fare affidamento sul tatto per esplorare il mondo che ci circonda, per comunicare con gli altri e per consentirgli di comunicare con noi.

La scienza sta cominciando a spiegare perché il tatto è così importante. Un tocco sulla pelle può ridurre la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e i livelli di cortisolo, tutti fattori legati allo stress, sia negli adulti sia nei bambini. Facilita il rilascio di ossitocina, un ormone che tranquillizza, rilassa e provoca la sensazione di essere in pace con il mondo. Ogni volta che abbracciamo un amico o coccoliamo un animale domestico, nel nostro corpo viene rilasciato questo ormone che ci dà una sensazione di benessere. In questo modo, l’ossitocina sembra rafforzare la nostra motivazione a cercare e mantenere il contatto con gli altri, che aiuta lo sviluppo del cervello socialmente orientato degli esseri umani. L’ossitocina svolge anche un ruolo fondamentale nel rapporto che abbiamo con noi stessi.

Mano di gomma

Nel nostro laboratorio abbiamo recentemente dimostrato che l’ossitocina potrebbe favorire il processo d’integrazione multisensoriale, il cosiddetto “collante dei sensi”, il fatto cioè che il mondo di solito ci si presenta come un’immagine coerente, piuttosto che come una serie di flussi distinti di dati sensoriali. L’integrazione multisensoriale, a sua volta, è alla radice della propriocezione, la sensazione, spesso data per scontata, che il nostro corpo sia nostro. Durante uno studio abbiamo indotto in un gruppo di volontari l’illusione della mano di gomma, un classico esperimento in cui i partecipanti guardano una mano finta che viene toccata mentre contemporaneamente viene toccata anche la loro mano, nascosta alla vista. Dopo circa un minuto di stimolazione tattile sincrona, quasi tutti i partecipanti hanno l’impressione che la mano di gomma sia la loro. Abbiamo riscontrato che applicare la stimolazione tattile a una velocità ridotta, come in una carezza, aumenta questa illusione. Abbiamo anche scoperto che somministrare ai partecipanti una dose di ossitocina per via nasale prima dell’esperimento migliorava la loro esperienza rispetto a un placebo. In altre parole, il tocco affettivo e l’ossitocina potrebbero potenziare il processo che ci tiene radicati al nostro corpo.