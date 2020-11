Quando i cittadini statunitensi votano per un candidato alla presidenza , votano in realtà per i grandi elettori del loro stato, o delegati. Questi, nella maggior parte dei casi, si impegnano a sostenere il candidato prescelto dai cittadini che hanno votato. Il numero di elettori è pari al numero di voti elettorali che ciascuno stato ha.

Anche se l’elezione è stata “chiamata” per Biden, il conteggio dei voti continua. Biden ha più di 45.700 voti di vantaggio in Pennsylvania e quasi 34.300 in Nevada. Questi stati attribuiscono complessivamente 26 voti del collegio elettorale.

La sfida è molto più serrata in Georgia, che ha già annunciato che procederà a un nuovo conteggio. In questo stato Biden ha un vantaggio di poco inferiore a diecimila voti. È improbabile che un nuovo conteggio possa cambiare l’esito. Negli ultimi vent’anni, in 5.778 elezioni statali organizzate negli Stati Uniti, ci sono stati 31 riconteggi. Solo in tre casi l’esito finale è cambiato, ma in ciascuno di questi casi il margine è cambiato solo tra i 239 e i 440 voti: il vantaggio attuale di Biden è risicato, ma è molto più ampio.

In tutti e tre questi stati i voti per Biden sono aumentati significativamente quando è cominciato il conteggio delle schede per corrispondenza, il 4 novembre.

In Arizona il vantaggio del presidente eletto è di soli 18.713 voti su un totale di quasi 3,3 milioni espressi. La candidata del Partito libertario Jo Jorgensen ha raccolto finora 49.366 voti. Se quanti hanno votato per lei avessero scelto Donald Trump, lo stato sarebbe rimasto repubblicano.