Non c’è un unico colpevole. Piuttosto, una serie di piccole decisioni ha provocato ritardi sempre più lunghi. L’Ue è stata relativamente lenta a siglare contratti con le case farmaceutiche. I suoi organismi di controllo sono stati cauti nell’autorizzare alcuni vaccini. Inoltre ha scommesso su vaccini che non hanno avuto successo o che hanno rallentato la fornitura . E i governi nazionali hanno soffocato con la burocrazia alcuni tentativi locali.

Lo stato diventa partner dell’azienda Nel continente si è registrato un ulteriore rallentamento delle somministrazioni nella settimana tra il 12 e il 19 marzo, quando il timore suscitato da alcuni casi di trombosi ed emorragie cerebrali ha indotto molti paesi a bloccare momentaneamente le vaccinazioni con il farmaco dell’AstraZeneca. Quasi tutti hanno ripreso a somministrarlo il 20 marzo, dopo che il principale ente di controllo europeo (Ema) ne ha garantito la sicurezza, ma la fiducia dell’opinione pubblica nel vaccino ne è uscita profondamente scossa. E i numeri delle somministrazioni restano bassi. In Europa è stato iniettato solo circa il 10 per cento delle dosi, rispetto al 23 per cento negli Stati Uniti e al 39 per cento nel regno Unito.

Washington ha pagato sviluppo e sperimentazioni; in sostanza le case farmaceutiche non avevano niente da perdere

Tuttavia la spiegazione più importante, quella che per mesi ha ossessionato l’Ue, è tanto filosofica quanto operativa. Negli Stati Uniti, i governi europei sono spesso considerati come sostenitori della regolamentazione dei mercati e dell’impresa privata, ma stavolta è stata Washington a consegnare miliardi di dollari alle case farmaceutiche proteggendo il loro settore dai rischi del mercato. Bruxelles, invece, ha adottato un approccio conservatore e attento ai bilanci, lasciando che il resto lo facesse il libero mercato. E l’ha pagata cara.

In poche parole, la risposta che il dottor Slaoui dà oggi è la stessa di quella data a dicembre. L’Ue ha comprato i vaccini come se fosse una semplice cliente. Gli Stati Uniti, invece, hanno finanziato le aziende farmaceutiche spendendo molto di più per accelerare lo sviluppo, la sperimentazione e la produzione dei vaccini. In Europa “davano per scontato che sarebbe bastato limitarsi a contrattare l’acquisto delle dosi”, ricorda il dotto Slaoui, che era stato assunto dall’ex presidente Donald Trump per velocizzare lo sviluppo dei vaccini. “La cosa davvero importante però era essere partner attivi nello sviluppo e nella produzione dei vaccini. E farlo sin da subito”.

Il risultato in Europa è una campagna vaccinale esitante che ha avuto delle ripercussioni politiche: tra i suoi leader c’è chi si chiede perché alcuni tra i paesi più ricchi del mondo, dove si trovano fabbriche che sfornano enormi quantità di vaccini, non riescano a vaccinare i loro cittadini allo stesso ritmo di altri paesi ricchi.

A paragone con quasi tutto il resto del mondo l’Unione europea si trova in una posizione ammirevole. Stando a quanto dichiarato dai suoi leader è ancora possibile vaccinare il 70 per cento del continente entro l’estate. L’Ue ha ordinato una quantità di dosi sufficienti a vaccinare tutta la sua popolazione almeno tre volte, lasciando costernati paesi che dovranno aspettare anni per raggiungere una piena copertura. Agli europei però brucia in particolare vedere il Regno Unito cavarsela così bene malgrado la Brexit. Tutti vogliono sapere perché l’Unione europea non ha trionfato.

Impreparati alla battaglia

L’Unione europea ha inseguito gli Stati Uniti e il Regno Unito sin dall’inizio. Quando ha deciso di mettere assieme le sue risorse e trattare in modo unitario Washington aveva già speso miliardi per i testi clinici e la produzione. A metà giugno la Commissione europea, l’organo esecutivo dell’Ue, ha annunciato un acquisto congiunto di vaccini per un valore di 3,2 miliardi di dollari.

A Washington, l’operazione Warp speed (alla velocità della luce), il programma vaccinale dell’amministrazione Trump, ha avuto un bilancio di dieci miliardi di dollari. Secondo i funzionari europei non è giusto paragonare le due cifre perché nessuna delle due fornisce un quadro completo di tutti i soldi spesi per i vaccini. È certo, però, che i funzionari di Washington hanno stabilito che se i vaccini potevano servire a evitare il costo economico di un confinamento i soldi non sarebbero stati un problema. L’Europa ha fatto invece più attenzione al bilancio, perciò i suoi negoziatori hanno cercato di comprare i vaccini più economici.

“Il prezzo è stato un aspetto importante sin dall’inizio”. Così ha dichiarato al parlamento europeo Sandra Gallina, la principale negoziatrice per i vaccini dell’Unione europea, lo scorso febbraio. “Stiamo parlando dei soldi dei contribuenti”.