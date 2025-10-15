Oggi la musica vi sembra tutta uguale? Molti ascoltatori (e artisti) la pensano così. La preoccupazione generale è che i grandi successi siano sempre più banali, prevedibili e indistinguibili tra loro. E probabilmente è tutta una questione di soldi.

Le piattaforme di streaming come Spotify hanno trasformato la produzione, la distribuzione e l’ascolto della musica. Da tempo sembra che questi strumenti, invece di favorire l’espressione individuale, si concentrino interamente su obiettivi economici.

In una recente ricerca pubblicata dalla Cambridge university press abbiamo scoperto che negli ultimi vent’anni le canzoni più popolari hanno seguito una tendenza verso la standardizzazione e la ripetitività.

Negli anni quaranta filosofi come Theodor Adorno e Max Horkheimer sostenevano che la musica, come le catene di montaggio di Henry Ford, fosse ormai diventata un prodotto di massa pensato per un consumo passivo. All’inizio del nuovo millennio i supporti fisici continuavano a generare guadagni, mentre le grandi etichette discografiche controllavano gran parte del mercato e il potere promozionale era concentrato nelle mani delle radio, dei canali musicali televisivi e delle classifiche. Eppure, nonostante tutto, la musica era ancora varia dal punto di vista stilistico e geografico.