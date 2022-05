Politiche collegate Nonostante il Pkk sia catalogato dagli Stati Uniti e dall’Ue come un gruppo terroristico, Finlandia e Svezia hanno esitato a estradare persone del gruppo in Turchia per preoccupazioni legate ai diritti umani. Erdoğan ha risposto definendo la Svezia un’“ incubatrice ” di terrorismo e affermando che nessuno dei due paesi ha “un atteggiamento chiaro e aperto” verso le organizzazioni terroristiche, aggiungendo: “Come possiamo fidarci di loro?”.

Il sempre più autoritario e antidemocratico presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdoğan, ha dichiarato che si opporrà all’ingresso di questi due paesi. E l’approvazione della Turchia, in quanto paese della Nato, è necessaria per l’accettazione. Erdoğan è l’unico, tra i leader della Nato, a esprimere pubblicamente la sua contrarietà all’ingresso dei due paesi nell’alleanza.

La Finlandia e la Svezia sono paesi neutrali, non obbligati ai compromessi strategici che servono per mantenere unita la Nato

In più, i due paesi neutrali dell’Europa del nord hanno condannato l’incursione della Turchia in Siria del 2019. In quell’operazione i turchi hanno preso di mira il Rojava, un’enclave curda autonoma, socialista e femminista vicina al confine turco. A complicare la cosa, i siriani del Rojava erano – nonostante i loro legami col Pkk – alleati delle forze statunitensi. I curdi del Rojava hanno svolto un ruolo fondamentale nel respingere il gruppo Stato islamico in Siria, ma sono stati poi abbandonati dall’amministrazione Trump, che ha ritirato le truppe statunitensi dal confine turco, permettendo al suo alleato della Nato di lanciare un’operazione militare contro i curdi.

La politica estera è quasi sempre intimamente legata a preoccupazioni di politica interna. Nel caso del governo turco, una delle principali paure è la minaccia al proprio potere posta dai curdi, insieme alla pressione internazionale dovuta alla repressione condotta dal governo turco nei confronti di questo gruppo. Le popolazioni curde della Turchia denunciano la mancanza di elezioni libere nella regione dell’Anatolia orientale, dove sono la maggioranza, e il divieto di usare la lingua curda.

La Finlandia e la Svezia sono paesi neutrali, non obbligati ai compromessi strategici che devono fare Stati Uniti e Nato per mantenere unita l’alleanza. Entrambi i paesi sono stati finora liberi di assumere una posizione morale a proposito della posizione della Turchia sui diritti dei curdi, e hanno ufficialmente protestato per la repressione di dissidenti, accademici, giornalisti e minoranze.

Nel frattempo i paesi della Nato hanno assunto una posizione ambigua di fronte al loro collega dell’alleanza e hanno accettato di catalogare il Pkk come organizzazione terroristica.