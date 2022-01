Lo volevi e hai lavorato sodo per averlo, ma tutti i tuoi sforzi sono stati vani. Magari la tua relazione è crollata, la tua azienda è finita in bancarotta o sei stato licenziato. Forse non hai superato gli esami anche se avevi studiato tanto, non hai trovato un editore per il tuo libro o hai fatto cadere la palla al momento del passaggio per il touchdown della vittoria.

Non si tratta di rimpianto, quella sensazione che si prova quando si vorrebbe aver fatto di più. È molto peggio: si è fatto del proprio meglio ma, semplicemente, non è bastato. Questo genere di fallimenti è molto doloroso e lasciarseli alle spalle a volte è difficile. Se il libro, la partita o il lavoro erano importanti per la propria identità, si potrebbe cominciare a considerare anche la sconfitta come una parte di quello che si è.

Quindi cosa si fa? Ci si può chiudere in sé stessi e sperare che il tempo guarisca la ferita. Ma forse si può scegliere di affrontare la sofferenza e gestirla in modo attivo. In questo modo non ci si limiterebbe a lenire il malessere: con un po’ di conoscenza e di pratica si potrebbe trasformare il fallimento in una fonte di crescita, perfino di felicità.

Rimuginare è controproducente

Una battuta d’arresto professionale che ci fa precipitare in una spirale, agli occhi di qualcun altro potrebbe sembrare abbastanza irrilevante. È finita con una brutta rottura dopo aver cercato di far funzionare una relazione? E a chi non è capitato? All’inizio della mia carriera da direttore una volta ho commesso un errore di strategia che ha avuto come risultato un trattamento umiliante da parte dei mezzi d’informazione. Ho detto al mio vicino – un brizzolato politico di lungo corso di Washington – che mi sentivo un fallimento a causa di quell’incidente. Dopo avermi ascoltato mi ha risposto: “Su una scala di problemi che va da zero a dieci tu sei più o meno a 0,25”.

Anche se è piccolo in confronto ad altri, ogni fallimento ha comunque un sapore amaro, soprattutto dopo aver fatto del proprio meglio. In assenza di facili giustificazioni si continua a cercare delle spiegazioni per il tracollo che semplicemente non ci sono. È una cattiva idea: rimuginare su un fallimento lo mantiene davanti agli occhi e al centro della vita e può portare al catastrofismo. Si comincia a immaginare una successione di eventi che condurranno alla rovina e alla povertà. “Sono stato licenziato. Ora nessuno vorrà assumermi, sarò per sempre disoccupato e potrei addirittura perdere la casa. La mia vita è rovinata”.

La sofferenza emotiva dopo un fallimento ha contribuito a farci imparare a non tentare due volte la stessa impresa. Nel pleistocene, sentirsi abbattuti dopo aver avuto la peggio con il grande ominide della caverna accanto probabilmente è servito a salvare la vita. Ma nel mondo più sicuro di oggi quel senso di frustrazione è disadattivo. L’emozione che la natura ha perfezionato perché entrasse in gioco quando i nostri antenati non riuscivano catturare un mastodonte, oggi prende il sopravvento quando si riceve il rifiuto di una grande università. Quel sentimento negativo non aumenta le probabilità di sopravvivenza e potrebbe addirittura causare depressione e disturbi dovuti all’ansia.

Invece di proteggere da future delusioni, ruminare su un fallimento può predisporre a ulteriori insuccessi o far perdere delle opportunità. Si è scoperto che rimuginare su una sconfitta ostacola le persone a intraprendere qualcosa di nuovo, o le spinge a farlo con grande riluttanza. Dopo aver sofferto a causa di una relazione finita male, per esempio, continuare a pensarci può indurre a concentrarsi sul passato invece che sul futuro. Si resta bloccati nel momento del fallimento, continuando a pensare e a ripensare alla sconfitta. Aumentano il timore e la sfiducia, lasciando sfuggire opportunità di nuovi successi.

Per trovare delle strategie utili a superare le peggiori sofferenze dopo un fallimento ho consultato Xiaodong D. Lin, docente di studi cognitivi al Teachers college della Columbia university, negli Stati Uniti. Per anni Lin ha studiato i fallimenti inevitabili di scienziati, atleti o persone comuni. Ecco le strategie che consiglia per superare un fallimento e per trarne addirittura dei benefici.