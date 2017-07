Per tredici edizioni consecutive, il festival Documenta si è immancabilmente svolto nella città di Kassel. Scegliendo d’inaugurare quest’anno una seconda edizione nella città d’Atene, Documenta 14 ha stravolto questa certezza. Ma questo spostamento deve essere interpretato come un movimento verso il sud dell’Europa o verso il sud del mondo?

Diciamolo subito: come c’insegnano i critici anticolonialisti Aníbal Quijano, Silvia Rivera Cusicanqui o Walter Mignolo, il sud non esiste. Il sud è una finzione politica costruita dalla ragione coloniale. Il sud è un’invenzione della cartografia coloniale moderna, effetto congiunto della tratta negriera transatlantica e dell’affermazione del capitalismo industriale, alla costante ricerca di nuovi territori nei quali estrarre materie prime. L’invenzione del sud ha avuto come conseguenza diretta la costruzione di una finzione occidentale moderna del nord. Ma anche il nord non è esiste. In questo gioco di finzioni politiche, tuttavia, la Grecia occupa una posizione singolare.

A partire dal rinascimento, è stata “tagliata fuori” dal suo contesto geografico e storico per diventare il luogo della fondazione mitica del nord occidentale. Per rendere possibile quest’operazione, era necessario cancellare i suoi legami con l’impero ottomano, oltre che tutte le tracce delle relazioni che la cultura ellenica ha storicamente intrecciato con il Mediterraneo e con l’Africa. Lo “sbiancamento” della storia greca, con l’obiettivo di farne la culla della civiltà cristiana e ariana, ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione dell’identità tedesca moderna, attraverso i progetti di Johann Joachim Winckelmann, Friedrich Schiller, Friedrich August Wolf, Wilhelm von Humboldt o Friedrich Schleiermacher.

Differenze di trattamento

È dal diciottesimo secolo che le economie imperiali e le narrazioni cristiane sulla supremazia bianca hanno trasferito i centri di produzione della conoscenza e dei valori di Asia, Medio Oriente e Mediterraneo verso il nord dell’Europa (Paesi Bassi, Francia, Germania o Inghilterra), inventando non solo il sud ma anche l’est.