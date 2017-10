Fin dove arriverà la crisi catalana

È un meccanismo che può portare lontano, molto lontano. Giovedì mattina, subito prima che scadesse l’ultimatum lanciato dalla Spagna, il presidente catalano Carles Puigdemont ha dichiarato che se Madrid continuerà a rifiutare la via del dialogo “il parlamento della Catalogna potrà procedere al voto di una dichiarazione formale d’indipendenza, che non è stata votata” nel corso dell’ultima sessione.

Se le cose andranno così, non soltanto Spagna e Catalogna arriverebbero a uno stallo da cui sarebbe difficile muoversi, ma questa crisi potrebbe rapidamente degenerare nella violenza, tanto la passione comincia a prendere il sopravvento in entrambi gli schieramenti.

È una situazione molto inquietante, perché il dialogo sembra sempre più impensabile tra i catalani e il resto della Spagna, con i primi che hanno chiaramente infanto la legge e i secondi, nella persona della destra al governo, che hanno fatto di tutto per giustificare la radicalizzazione degli indipendentisti.

È arrivato il momento di dire basta. Serve un dialogo. Serve alla Spagna, alla Catalogna e all’Unione europea, di cui la Spagna è la quarta economia. Se questo dialogo non sfocerà in un compromesso, toccherà agli elettori prendere una posizione, con una maggioranza qualificata perché una decisione simile non può essere presa con il 51 per cento dei voti. Bisogna abbandonare questi atteggiamenti suicidi, e gli altri 26 leader europei devono contribuire anziché sposare ciecamente l’intransigenza madrilena.

