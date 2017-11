I campi per migranti in Libia sono un insulto all’umanità

È un grido di indignazione e d’orrore quello lanciato il 14 novembre dall’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, il giordano Zeid Ra’ad al Hussein, dopo che i suoi inviati hanno visitato il campo libico dove sono detenuti i migranti diretti in Europa. Ma parliamo della nascita di questi campi.

Sono stati aperti negli ultimi tempi, in particolare da quando i paesi europei sono riusciti a frenare il flusso dei profughi e dei migranti economici verso la Grecia raggiungendo un’intesa con la Turchia. In cambio di un contributo finanziario dei paesi europei per la permanenza dei migranti sul suo territorio, la Turchia ha accettato di impedirne il passaggio verso le isole greche, ovvero verso l’Unione europea.

Secondo l’accordo, i migranti dovrebbero ricevere un trattamento decente in Turchia e il numero di persone annegate si è considerevolmente ridotto. Peccato che una volta chiusa la rotta tra la Turchia e la Grecia, i trafficanti hanno cominciato a proporre ai migranti di transitare per la Libia, naturalmente dietro lauto compenso.

Politica inumana

La rotta libica è diventata un’autostrada. Gli sbarchi in Italia si sono impennati e le autorità italiane, immediatamente seguite da tutti i paesi dell’Unione europea, hanno deciso di affidarsi alla guardia costiera libica per impedire ai migranti di salpare verso l’Europa.

Gli italiani avevano le loro ragioni, dato che così hanno evitato nuovi naufragi, e hanno chiuso le frontiere europee ai migranti economici che non hanno diritto d’asilo. Ma il problema è che in questo modo i rifugiati politici non possono più chiedere l’asilo a cui avrebbero diritto. E tutti questi disperati si trovano alla mercé degli uomini della guardia costiera libica, che intascando il denaro degli europei si comportano da criminali.