Nel conflitto siriano si gioca anche il futuro di Putin

Confinante con la Turchia, la provincia siriana di Idlib è l’unica a essere ancora del tutto libera dal controllo di Damasco. Con l’appoggio dell’aviazione russa, le truppe di Bashar al Assad hanno lanciato un’offensiva per conquistarla, ma la manovra crea grandi tensioni tra la Turchia da una parte e l’Iran e la Russia dall’altra, tre paesi che in teoria dovrebbero fare fronte comune nella ricerca di un accordo di pace tra l’opposizione e il regime.

In altre parole, Putin rischia di impantanarsi in un conflitto da cui voleva uscire al più presto, anche perché le sue avventure all’estero stanno prendendo una brutta piega e non solo in Medio Oriente.

Speranze in fumo È un colpo molto duro per Vladimir Putin, che contava di lanciare la campagna per le presidenziali di marzo presentandosi come l’uomo che ha messo fine a sette anni di guerra e invece è intrappolato tra gli iraniani, che vogliono eradicare l’opposizione sunnita e il trionfo del regime di Damasco, e i turchi che non vorrebbero una vittoria totale di Assad ma un compromesso con gli oppositori, sostenuti da Ankara.

Per Putin la partita in Ucraina diventerà molto più complicata di quanto già non fosse. Come se non bastasse, c’è il caso dei misteriosi attacchi contro le basi russe in Siria.

Compiuti nella notte di capodanno, i primi assalti avrebbero provocato il ferimento di dieci militari e la distruzione di un deposito di munizioni e di sette aerei da combattimento. “Informazioni false”, ha risposto il ministero della difesa russa, che però ha confermato l’attacco di capodanno e quelli (con l’utilizzo di droni) di cinque giorni più tardi.

Tutto lascia pensare a un avvertimento che potrebbe provenire solo da una grande potenza. In Ucraina come in Siria, Putin non ha più le mani libere, e questo gli complica parecchio la vita.

(Traduzione di Andrea Sparacino)