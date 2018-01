La grande coalizione non riguarda solo la Germania

Possiamo dare tre letture del voto del 21 gennaio in Germania. La prima, indiscutibile, è che il via libera concesso dall’apparato socialdemocratico alla trattativa con Angela Merkel apre la strada a un rilancio dell’Unione europea che la cancelliera tedesca e il presidente francese sostengono insieme.

A questo punto bisognerà capire a cosa porterà questo negoziato e se i militanti dell’Spd confermeranno l’approvazione alla grande coalizione. Niente è sicuro, ma resta il fatto che, se non fosse arrivato l’assenso dell’apparato, la Germania sarebbe sprofondata in una crisi tirandosi dietro l’Unione europea.

Non è stato così, ma questo non significa che ciò che va bene per l’unità europea e la stabilità politica della Germania vada bene anche per i socialdemocratici tedeschi ed europei.

Socialisti in cerca di identità

Se la decisione presa dal congresso dell’Spd è arrivata con una maggioranza di appena il 56 per cento dei voti, è perché la nascita di una terza grande coalizione in meno di 15 anni rischia, come hanno ripetuto i giovani socialisti e la sinistra del partito, di privare la più antica socialdemocrazia d’Europa delle sue radici, della sua storia e dei suoi legami con il mondo dei lavoratori. In una parola, della sua identità.

Per nulla infondata, questa può essere una seconda lettura del voto del 21 gennaio, tanto più difendibile se consideriamo che l’insieme dei partiti socialdemocratici europei, a cominciare dal Partito socialista francese, sono in cerca di una identità.

Resta la terza lettura possibile di questo voto. Molto meno consensuale rispetto alle prime due, questa valutazione parte dal presupposto che l’approvazione arrivata dal congresso della Spd non si basi solo sulla realtà dello scacchiere tedesco (anche perché non esiste maggioranza possibile a Berlino al di fuori di una grande coalizione) ma anche sulla storia del dopoguerra, e in questo senso anticipi una evoluzione in tutti i paesi dell’Unione.