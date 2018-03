Il protezionismo di Trump finirà per danneggiare gli Stati Uniti

E sono quindici. Arrivato al quattordicesimo mese di mandato, Donald Trump perde il suo quindicesimo consulente, Gary Cohn, consigliere principale sulle questioni economiche che si è dimesso per non dover approvare le misure protezionistiche che il presidente intende adottare tassando le importazioni di alluminio e acciaio.

Non sappiamo ancora se Trump passerà davvero dalle parole ai fatti. Europa, Cina, Messico, Canada, il 99 per cento degli economisti e della sua maggioranza, i deputati repubblicani del congresso: da ogni parte piovono gli inviti a fermarsi, perché il protezionismo sarebbe meraviglioso se non fosse che può essere reciproco.

Un circolo vizioso

Tassi le importazioni che indeboliscono le tue industrie? Perfetto, difendi i posti di lavoro dei tuoi cittadini, nonché elettori. Niente di più normale. Peccato che il paese di cui stai danneggiando gli interessi industriali può prendere provvedimenti tassando a sua volta quello che importa dal tuo paese.

In questo modo si scivola presto in un circolo vizioso, perché tra una ritorsione e l’altra si finisce per barricarsi e per cancellare gli scambi commerciali da cui dipende la crescita di tutti.

Il protezionismo sembra una buona cosa, una misura di buon senso, ma la verità è che si tratta di un veleno, lento e devastante. Contrariamente a quello che Trump ha dichiarato nel fine settimana, le guerre commerciali non sono né una buona cosa né facili da vincere. Spesso sono state causa di guerre armate. Fortunatamente la situazione non è così grave, ma l’Unione europea sta già preparando la sua risposta.