I palestinesi non sono mai stati così soli

Per i palestinesi è il settantesimo anniversario della nakba, la catastrofe che tante perdite ha provocato. Per gli israeliani, invece, è l’anniversario della nascita di uno stato dopo secoli di persecuzioni e la morte di sei milioni di persone.

Il 15 maggio non ha mai avuto un unico significato per israeliani e palestinesi, ma mai come oggi il destino dei due popoli è apparso così diverso.

Tra qualche ora gli Stati Uniti inaugureranno in pompa magna la nuova ambasciata, trasferita da Tel Aviv a Gerusalemme per decisione di Donald Trump. Andando incontro a tutti gli israeliani che considerano Gerusalemme come loro capitale unica e indivisibile da quando ne hanno conquistato la parte orientale nel 1967, gli Stati Uniti hanno infranto il consenso internazionale in virtù del quale le ambasciate straniere erano situate tutte a Tel Aviv, perché dal punto di vista giuridico l’annessione di Gerusalemme è solo un dato di fatto.

In questo modo Israele fa segnare un punto importante, coronando una settimana molto positiva. L’8 maggio gli Stati Uniti si sono ritirati dal compromesso nucleare siglato dalle grandi potenze e dall’Iran nel 2015. Nessuno sa quali saranno le conseguenze di questa decisione. Molti israeliani, giustamente, si preoccupano, ma la notizia rappresenta comunque un trionfo personale per il primo ministro Benjamin Netanyahu, convinto che l’accordo conceda a Teheran i mezzi finanziari per alimentare la proiezione iraniana in tutto il Medio Oriente, fino alla frontiera con Israele.