Il pragmatismo di Francia e Russia per il Medio Oriente

Vladimir Putin ha pronunciato poche parole, e con pochissimo calore. Emmanuel Macron, invece, ha sostenuto con passione la sua idea, quella di un’azione congiunta della Francia e della Russia, e dell’Unione europea e della Russia, in favore di un processo di pace in Siria e dell’apertura di un negoziato internazionale con l’Iran sull’influenza di Teheran in Medio Oriente e la stabilizzazione della regione.

Il ragionamento di Macron, perfettamente chiaro, è che con l’Iran indebolito dalla decisione degli Stati Uniti di uscire dall’accordo sul nucleare del 2015, la Russia si trova nella posizione di ammorbidire gli iraniani sulla vicenda siriana e di convincerli ad accettare, come vorrebbe la Francia, un dialogo sul loro ruolo nelle crisi regionali e sul modo di risolverle.

È il messaggio che il presidente della repubblica ha portato con sé a Mosca, offrendo a Putin la possibilità di sganciarsi dalla Siria prima di impantanarsi, affermarsi come stabilizzatore e riavvicinarsi, economicamente e politicamente, all’Unione europea, i cui rapporti con gli Stati Uniti sono sempre più tesi.

Riconoscimento reciproco

La conversazione è durata un’ora in più del previsto e non è stata un semplice “vogliamoci bene!”. Tra l’altro nelle dichiarazioni alla stampa i due presidenti hanno mantenuto un atteggiamento prudente, ma non è questo il punto.

Il punto è che ora esiste un’intesa sul fatto che Parigi e Mosca coordineranno gli sforzi nei due contesti in cui si cerca una soluzione di pace per la Siria, il processo di Astana – gestito da Russia, Iran e Turchia – e il piccolo gruppo formato da Francia, Regno Unito, Giordania, Stati Uniti e Arabia Saudita. La Russia riconosce insomma che non può andare avanti senza gli occidentali e i sauditi, mentre la Francia ammette l’impotenza degli occidentali senza la Russia.