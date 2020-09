Questa coraggiosa Venezia 77 dell’era del covid-19 ha partorito un palmarès non poi così indegno come scritto da alcuni, ma certamente problematico per il Leone d’oro assegnato e per il Leone mancato. Tuttavia, va chiarito subito che si sono viste belle cose, soprattutto nelle sezioni parallele e non solo nel concorso – degno ma purtroppo un pochino fiacco anche perché certe grandi produzioni, sia hollywoodiane sia d’autore, sono volutamente tenute in cassetto per un periodo migliore. E in altre sezioni si sono viste opere di qualità che fanno ricerca formale e di contenuti, sperimentando pur non rinnegando una narrazione. Infine, alcuni temi dominanti trasversalmente tra le sezioni erano spesso affrontati in maniera interessante: non solo tante donne al centro della narrazione, filmate da donne o uomini, ma la guerra e lo stato poliziesco latente nelle democrazie che può scoppiare in una forma di guerra.

Cominciamo dai premiati del Concorso. Il Leone d’oro a Nomadland, terzo lungometraggio di Chloé Zhao, regista di origini cinesi naturalizzata statunitense, non sapremmo dire se sia un film furbo, pur essendo prodotto da una major statunitense come la Disney – uno dei pochi quest’anno a Venezia – ma certo ha molti limiti. Intendiamoci, seguire i nomadi statunitensi di oggi è una bellissima idea, coerente con il percorso di una regist un po’ apolide: i suoi due lungometraggi precedenti (tra cui The rider – il sogno di un cowboy, presentato nel 2017 a Cannes alla Quinzaine des réalisateurs e poi uscito anche in Italia) entrambi incentrati sulla condizione degli indiani d’America ma filtrata dalla dimensione intima, erano anche più riusciti di quest’ultimo titolo. In Nomadland l’intimismo, pur presente, pare troppo frazionato tra i tanti membri della collettività raccontata, appunto i nomadi americani di oggi che per scelta o necessità rifiutano il modo di vivere della società consumistica e i suoi alti costi, vivono sui camper in aree disabitate e magari – come si vede nel film – lavorano in un Burger restaurant o per Amazon.

Fare un film dolcemente anarcoide, critico verso il capitalismo ma umanistico, oltre che con un lato più diretto da film popolare, potrà sembrare ad alcuni un controsenso, ma fa parte della storia del cinema usare i soldi del capitale per contestarlo e crediamo che la regista sia sincera anche se qualche dubbio affiora sapendo che il suo prossimo film sarà un Marvel Comics, The Eternals, dall’omonimo graphic novel capolavoro di Jack Kirby poi ripreso tra gli altri anche da Neil Gaiman. Ed è bello che crei una sorta di filiazione tra i nomadi di oggi con i pionieri e poi in senso lato con i nativi, poiché i pionieri, è il paradosso, erano spesso intrisi di amore per la natura come gli indiani, anche se, pieni di pregiudizi e puritani, vedevano questi territori come un nuovo Eden tutto per loro. Il punto è invece la potenza di sguardo. Per essere chiari citeremo John Ford, per tanti grandi registi come Orson Welles maestro dei maestri. Il suo sguardo era unico sui paesaggi come sulle varie comunità.