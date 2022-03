Quella in corso Ucraina non è una guerra di conquista, né un’aggressione militare motivata da interessi nazionalistici o geopolitici per allargare la sfera di influenza di Mosca: è piuttosto l’ennesima versione dello scontro di civiltà; in gioco c’è la sopravvivenza di una società cristiana russa, ricca di antichi valori, che si colloca agli antipodi rispetto a un occidente preda della decadenza dei costumi, del suo consumismo, della sua accettazione del peccato come fosse solo una delle tante forme della diversità umana che compongono l’esistenza; per questo siamo di fronte a un conflitto irriducibile fra luce e tenebre, tra dio e chi vuole oscurarne il volto.

Sembra il ragionamento di un mullah seguace di Osama bin Laden e invece a sostenere queste argomentazioni è stato il 6 marzo, nella domenica del perdono (inizio della Quaresima), il patriarca ortodosso di Mosca Kirill che ha rotto, in questo modo sorprendente, il prolungato silenzio mantenuto sulla guerra in Ucraina nelle prime settimane del conflitto. Da più parti, infatti, erano stati rivolti appelli alla massima autorità religiosa russa affinché intervenisse pubblicamente – considerato anche il suo forte legame con il presidente Vladimir Putin – per dire una parola di ragionevolezza e di pace su eventi tanto drammatici. Al contrario Kirill ha giustificato la guerra in una prospettiva apocalittica, dentro uno schema privo di sfumature di scontro totale fra bene e male, per cui in Donbass – il resto dell’Ucraina nelle parole del patriarca non esisteva nemmeno – era in gioco la stessa sopravvivenza della civiltà cristiana russa.

Simbolo dell’avvelenamento dei valori insinuato dall’occidente verso l’oriente era nientemeno che il gay pride, la parata lgbtq+, emblema di quella perversione globale che erge il peccato a modello di convivenza. “Per otto anni ci sono stati tentativi di distruggere ciò che esiste nel Donbass”, ha detto Kirill. “E nel Donbass c’è un rifiuto, un rifiuto deciso dei cosiddetti valori che vengono offerti oggi da coloro che rivendicano il potere mondiale. Oggi questo potere chiede una prova di fedeltà, una sorta di lasciapassare per quel mondo ‘felice’, un mondo di consumo eccessivo, un mondo di apparente ‘libertà’. In cosa consiste questa prova? La questione è molto semplice e allo stesso tempo terrificante: si tratta di una sfilata dell’orgoglio gay”. “Se l’umanità accetta che il peccato non è una violazione della legge di dio, se l’umanità accetta che il peccato è una variazione del comportamento umano, allora la civiltà umana finirà lì”, ha affermato ancora il capo della chiesa ortodossa russa. “E le parate dell’orgoglio gay hanno proprio lo scopo di dimostrare che il peccato è una variante del comportamento umano”. In Ucraina si combatte dunque per fermare “la negazione di dio e della sua verità sulle persone”.