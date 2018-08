L’offensiva finale di Assad per riconquistare la Siria

“La provincia di Idlib è il più grande porto sicuro di Al Qaeda dall’11 settembre 2001”, ha ammesso Brett McGurk, inviato speciale della presidenza statunitense per la coalizione internazionale contro il gruppo Stato islamico (Is). Per questo è difficile pensare che gli Stati Uniti possano opporsi al tentativo del governo siriano di riconquistarla, soprattutto considerando che le forze statunitensi in Siria non sono nelle condizioni di raggiungere Idlib, nell’angolo nordoccidentale del paese, e lo stesso vale per i curdi alleati di Washington.

Eppure ci si potrebbe sbagliare a proposito della posizione degli Stati Uniti, perché le truppe del regime siriano all’attacco di Idlib sarebbero spalleggiate dai bombardieri russi. E anche la Turchia potrebbe avere qualcosa da ridire, dato che in una prima fase del conflitto il presidente Recep Tayyip Erdoğan aveva segretamente aiutato i ribelli di Al Qaeda in Siria e ha già inviato le truppe in “postazioni d’osservazione” all’interno della provincia per mantenere lo statu quo.

Presto scopriremo in quale direzione si muoveranno Washington e Ankara, perché Idlib è il prossimo obiettivo nella lista di Assad. Negli ultimi due anni il regime siriano ha riconquistato prima la zona di Aleppo (seconda città del paese) controllata dai ribelli, poi la periferia orientale della capitale Damasco e infine l’area meridionale nei pressi di Israele e della Giordania dove la rivolta ha mosso i primi passi. Ora tocca a Idlib.