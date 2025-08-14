Mentre i democratici statunitensi continuano ad analizzare le macerie lasciate dalle disastrose elezioni del 2024, c’è una verità impossibile da ignorare: il partito sta continuando a perdere sostegni tra gli elettori della classe lavoratrice, un problema che i passi falsi di Donald Trump non bastano a risolvere. La sua rielezione ha dimostrato che i lavoratori statunitensi, dagli uomini neri e latinoamericani ai giovani con un reddito basso, si sentono sempre più lontani dal Partito democratico.

Forse i democratici di oggi non sono sprezzanti nei confronti della classe operaia come lo era stato il democratico Chuck Schumer prima delle elezioni del 2016, quando aveva dichiarato che per ogni voto operaio perso, il suo partito ne avrebbe potuto guadagnare due tra i repubblicani laureati. Tuttavia, è evidente che molti democratici continuano a pensare che conquistare il voto dei lavoratori non sia essenziale per sconfiggere il movimento Make America great again (Maga) o per costruire una coalizione progressista e duratura.

Un nuovo rapporto pubblicato dal Center for working class politics (Cwcp) e dalla rivista Jacobin, basato sull’analisi di centinaia di sondaggi condotti negli ultimi sessant’anni, suggerisce che gli elettori della classe lavoratrice non sono irraggiungibili, se i democratici sono disposti a puntare su una politica populista in campo economico. Il rapporto indica infatti che i lavoratori statunitensi sostengono da tempo (e in larga maggioranza lo fanno ancora) l’idea di un programma progressista per l’economia. Se i democratici mettessero queste linee guida al centro della loro agenda politica, non solo potrebbero migliorare le condizioni dei lavoratori, ma sarebbero anche in grado di ricostruire la fiducia della parte di elettori di cui hanno più bisogno.