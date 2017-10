La solitudine è una questione di prospettiva

Agli psicologi si rimprovera spesso di passare le giornate di lavoro a raggiungere conclusioni ovvie sul mondo, accusa che non considero del tutto infondata (l’ultima prova che ho trovato è un articolo della rivista Psychological Science intitolato “Le persone depresse non riescono a combattere la tristezza”).

A prima vista, si sarebbe tentati di pensarlo anche a proposito di un nuovo studio dell’università della British Columbia, in Canada, che spiega perché le persone tendono a dare per scontato che i loro amici abbiano più amici e siano meno soli di loro. Immaginate qual è la spiegazione? È ovvio: perché ogni volta che li vediamo, per definizione, i nostri amici stanno socializzando.

A meno che non li spiate con un binocolo dalla cima di un albero, non li vedrete mai a casa da soli in pigiama mentre mangiano patatine guardando X Factor e autocommiserandosi. Non sarete mai lì quando si svegliano alle tre di notte e si chiedono che senso abbia la loro vita. Oppure pensate alle persone spensierate che vedete attraverso la vetrina del bar davanti al quale passate ogni giorno tornando a casa dal lavoro: non vi sembra che tutte passino sempre la serata al bar con gli amici?

Una conclusione distorta

In realtà, è una stranezza matematica il fatto che in media i vostri amici hanno davvero più amici di voi (essenzialmente, questo può succedere perché è probabile che le persone che hanno una vasta cerchia di amicizie abbiano anche voi tra le loro conoscenze).

Ma il motivo principale per cui lo pensate, come conferma un nuovo studio, è il “pregiudizio dell’osservabilità”. Più esempi di un fenomeno incontriamo, più gli diamo importanza – e mentre ci imbattiamo spesso nella nostra solitudine, non succede altrettanto con quella degli altri. La conclusione distorta che ne traiamo, secondo i ricercatori, ha conseguenze emotive reali, perché riduce la nostra sensazione di benessere e di appartenenza. Quindi sì, è palese il fatto che sperimentiamo la solitudine solo quando ci colpisce in prima persona. Ma è talmente palese che quasi non ce ne accorgiamo.