Se pensate di soffrire d’insonnia, toglietevelo dalla testa

Avviso agli editori: secondo me, nel mercato delle pubblicazioni sul “benessere” c’è spazio per un libro sul fatto che dormire non è poi così importante. Contrariamente a quanto continuano a predicare i guru degli stili di vita, questo libro potrebbe sostenere che quattro ore di sonno per notte probabilmente sono sufficienti, che si può benissimo prendere un caffè prima di andare a letto, che la privazione del sonno non comporta conseguenze gravi al livello di attività e di salute, e non anticipa la morte.

Ovviamente, non è quello che dice la scienza. Ma sapete una cosa? Diversamente da molti altri libri, questo aiuterebbe veramente la gente. Perché, fidatevi di uno che di tanto in tanto dorme male, non c’è niente che tenga più sveglio chi soffre d’insonnia, o trasformi in insonne chi non ha mai avuto problemi del genere, che sentirsi dire quanto sia importante dormire.

L’identità dell’insonne

E i paradossi non finiscono qui, perché è sempre più dimostrato che pensare di soffrire d’insonnia – crearsi “un’identità dell’insonne” come dice l’esperto di sonno Kenneth Lichstein – sia una delle cause principali del problema. Non è solo che, se abbiamo quell’immagine di noi stessi, facciamo più fatica ad addormentarci, anche se indubbiamente è così. È che quell’identità rende la nostra vita un inferno, anche se, in realtà, dormiamo abbastanza.

Dopo aver esaminato le ricerche in materia pubblicate l’anno scorso, Lichstein giunge alla conclusione che “chi dorme poco ma non si lamenta”, cioè non dice di soffrire d’insonnia, non ha la pressione alta comunemente associata alla carenza di sonno. Mentre, “quelli che dormono abbastanza ma si lamentano”, cioè si preoccupano molto della loro presunta insonnia, sono stanchi, ansiosi e depressi quanto quelli che veramente non dormono.