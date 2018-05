E se veramente non avessimo tempo per fare tutto?

A quel punto l’insegnante, senza dubbio con un sorriso di sufficienza, svela la soluzione: meglio mettere prima i sassi grandi, poi i sassolini e infine la sabbia, perché gli oggetti più piccoli si assestano negli spazi lasciati liberi da quelli più grandi. La morale della storia è che dobbiamo prima sbrigare le faccende importanti – i “sassi più grandi” – cioè stabilire delle priorità. Altrimenti non troveremo mai il tempo per fare tutto.

Per quanto ne so, a proporla per primo è stato il guru dell’autoaiuto Stephen Covey , e una delle versioni è: un insegnante mostra ai suoi alunni un barattolo di marmellata, qualche sasso più grande, qualcuno più piccolo e un po’ di sabbia. Il loro compito è farli entrare tutti nel barattolo. Gli studenti, che evidentemente non sono delle cime, cercano di metterci prima la sabbia e i sassolini, ma poi si accorgono che i sassi più grandi non c’entrano.

Il problema principale della gestione del tempo non è non riuscire a stabilire delle priorità, è che le cose importanti da fare sono troppe

Ma quello che nessuno dice mai è che l’insegnante li ha ingannati. Ha truccato la dimostrazione portando solo pochi sassi grandi, sapendo già in anticipo che entreranno nel vasetto. Ma oggi, per la maggior parte delle persone il problema principale della gestione del tempo non è non riuscire a stabilire delle priorità, è che le cose importanti da fare sono troppe: cercare di mantenere un posto di lavoro, pagare l’affitto, essere bravi genitori, trovare un minimo di soddisfazione nella vita, e così via. In altre parole, abbiamo troppi sassi. E molti di questi non entreranno mai in quel barattolo.

Mi sono tornati in mente i sassi e il barattolo di marmellata mentre leggevo The hardest job in the world, un brillante saggio pubblicato di recente dall’Atlantic in cui John Dickerson sostiene che fare il presidente degli Stati Uniti è diventata un’impresa impossibile.

Ossessionati dalla falsità dell’attuale occupante della Casa Bianca, rischiamo di dimenticare che l’impegno richiesto da quella carica – gestire milioni di dipendenti, decidere su questioni di vita o di morte, superare i blocchi imposti dall’opposizione mentre si salta tra una cerimonia e l’altra e si cerca di incanalare le emozioni di un popolo – forse ormai va oltre le capacità di chiunque. Forse siamo arrivati al punto in cui a volerci provare è solo chi non si rende conto dei propri limiti.