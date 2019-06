È proprio obbligatorio vedere Il trono di spade?

Una delle riflessioni più famose (e fastidiose) del filosofo esistenzialista francese Jean-Paul Sartre riguarda il cameriere di un caffè, il cui atteggiamento considera, in un certo senso, un po’ troppo da cameriere. “Viene verso gli avventori con un passo un po’ troppo vivace, si china con troppa premura, la voce, gli occhi, esprimono un interesse un po’ troppo pieno di sollecitudine”. Sembra che stia recitando una parte con troppo entusiasmo.

Perché? Per ingannare se stesso, conclude Sartre. Il cameriere si cala completamente nel ruolo per convincersi che non ha altra scelta, che è “una specie di automa”, la cui stessa essenza lo condanna a essere un cameriere. Pensare questo è più comodo che affrontare la realtà, e cioè che ha scelto lui quel mestiere e sarebbe libero di fare qualsiasi altra cosa, anche se non possiamo evitare di chiederci come se la sarebbe cavata Sartre, che praticamente viveva nei caffè, se tutti i camerieri di Parigi avessero messo in atto questa considerazione.

Il cameriere di Sartre mi è tornato in mente qualche giorno fa leggendo un articolo sulla rivista Fast Company, che dava una serie di suggerimenti su come usare la meditazione per placare lo stress derivante dal fatto che Il trono di spade stava ormai arrivando alle ultime puntate. È stata un po’ una malignità citare proprio quella serie, dato che negli ultimi otto anni gli articoli con opinioni gratuite sul mondo immaginario di Westeros si sono sprecati. Tuttavia, sembrava cogliere un elemento essenziale della vita del 2019. Dato che dobbiamo vedere Il trono di spade, lasciava intendere l’articolo, e dato che l’ultima stagione è stata così esasperante e/o emotivamente estenuante, non sarebbe sensato trovare un po’ di tempo durante la giornata per meditare e tranquillizzarsi? Senza dubbio, ci sarebbe una soluzione più elegante a questo problema: non vedere Il trono di spade. Ma, come nel caso del cameriere di Sartre, la possibilità di fare questa scelta non è stata neanche presa in considerazione.