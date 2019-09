Inutile negarlo, tutti fuggiamo dal dolore

Viviamo, o almeno così continuano a ripeterci, nell’epoca delle “mammole sensibili”, quegli studenti universitari di 20 anni che non possono sentire un discorso solo vagamente provocatorio senza farsi prendere dal panico.

So benissimo che dovrei liquidare questa idea come un’invenzione della destra, ma da quello che leggo – per esempio, un libro recente come The coddling of the American mind di Greg Lukianoff e Jonathan Haidt – devo dire che in parte è vero (anche se, come sostiene qualcuno non solo a sinistra, ci sono pochissimi segnali più evidenti del fatto che una persona è totalmente controllata dalle proprie emozioni dello slogan “Ai fatti non interessano i tuoi sentimenti” sul suo profilo Twitter).

A questo punto, ci sono semplicemente troppe storie di giovani che chiedono di essere protetti dal disagio di sentire punti di vista diversi dal loro per non concludere che, nella maggior parte dei casi, quello di cui hanno veramente bisogno è una pelle più dura.

La bugia dell’invulnerabilità

Ma anche la pelle dura presenta dei problemi. Una delle forme più popolari di autoaiuto degli ultimi anni mira a sviluppare una maggiore durezza d’animo– una strategia che unisce lo stoicismo, alcuni aspetti del buddismo, il consiglio dello psicologo canadese Jordan Peterson di dare ai figli “forza e non sicurezza”, i libri su come “rafforzare la mente” e non solo.

Ma come sottolinea il filosofo Todd May, c’è qualcosa in tutto questo che puzza di “invulnerabilismo” emotivo: l’idea che “possiamo sottrarci alle evenienze del mondo e fare in modo che non ci tocchino”. Gli stoici elogiavano il filosofo Anassagora che aveva reagito alla morte del figlio dicendo: “Ho sempre saputo che mio figlio era mortale”. Ma senza dubbio la sua è una reazione inumana. Non ho idea di come reagirei in una situazione così straziante, ma parlando più in generale, vivere significa anche provare dolore, non cercare di non soffrire mai.