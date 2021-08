L’occupazione si concentra in una agricoltura scarsamente produttiva, dove a frenare lo sviluppo e la diversificazione del settore privato contribuiscono l’instabilità politica, la debolezza delle istituzioni, infrastrutture inadeguate, corruzione diffusa e un contesto imprenditoriale difficile. L’anno scorso il paese si è posizionato all’ultimo posto dell’indagine statistica Doing business del 2020.

Come l’Afghanistan, anche la Somalia ha conosciuto una certa crescita economia da quando Al Shabab è stato espulso da Mogadiscio e da molte città (la Banca mondiale stima una crescita annua del pil del 5-6 per cento nel 2015 e 2016). Ma si tratta di una crescita in prevalenza limitata alle città, trainata dai consumi e alimentata dal sostegno dei donatori e dalle rimesse della diaspora somala.

Ci sono importanti lezioni da trarre dal destino dell’Afghanistan per chi è impegnato nella lotta ai gruppi estremisti in Somalia, dove la Missione dell’Unione africana in Somalia (Amisom) sta portando avanti un simile esperimento di costruzione nazionale. Da 14 anni i paesi africani, con il sostegno dell’occidente, schierano truppe provenienti da Uganda, Burundi, Gibuti, Kenya ed Etiopia per combattere il gruppo terrorista Al Shabab (affiliato di Al Qaeda) e per sostenere il debole governo della Somalia. L’Amisom ha anche delle componenti civili e di polizia il cui obiettivo è quello di aiutare la ricostruzione delle istituzioni pubbliche.

Anche se dice una verità, non è però tutta la verità. La crescita economica, pur generalizzata, e gli investimenti nella sicurezza per gli stati instabili, sono forse necessari, ma non sufficienti. Una componente fondamentale di quel che manca tanto in Afghanistan quanto in Somalia è la legittimità del governo basata sulla partecipazione della popolazione alla creazione del governo stesso e nel processo decisionale, e la possibilità di chiedere conto dei suoi fallimenti: in sintesi, una democrazia reale.

Buhari sostiene che ciò di cui l’Africa ha bisogno per eliminare il terrore “non sono spade ma aratri”, cooperazioni economiche che portino vantaggi reali (per esempio posti di lavoro). “Gli stivali di cui abbiamo bisogno sul campo sono quelli dei costruttori, non quelli dei militari”.

Gli stivali dei costruttori In un recente editoriale per il Financial Times il presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha sottolineato che per l’Africa la lezione derivante dalla debacle afgana è che la forza militare non basta a sconfiggere gli estremisti o a garantire la trasformazione delle società. “Anche se la forza da sola può mitigare il terrore”, scrive, “la sua rimozione può causare il ritorno della minaccia stessa”.

L’Uci, una coalizione di corti islamiche sostenute dai grandi imprenditori del paese, aveva in precedenza cacciato i signori della guerra tristemente noti per la loro violenza indiscriminata e aveva instaurato una rigida interpretazione della legge islamica in stile taliban, vietando la musica, il cinema e gli sport, e facendo pressioni sulle donne affinché portassero il velo. Ma il loro governo aveva portato anche una parvenza di normalità, con meno armi nelle strade di Mogadiscio e una relativa libertà di movimento. L’aeroporto era stato riaperto e i bisogni primari erano garantiti.

Le somiglianze con l’Afghanistan non finiscono qui. Nel dicembre 2006, in seguito a un’incauta dichiarazione di guerra santa contro l’Etiopia, l’Unione delle corti islamiche (Uci) è stata costretta ad abbandonare il potere da un’invasione etiope sostenuta dagli Stati Uniti, che mise fine a quella che alcuni hanno definito un’“epoca d’oro” di sei mesi in cui la Somalia poté godere di un fugace barlume di tranquillità.

“I taliban stanno ereditando un paese diverso da quello che hanno lasciato vent’anni fa”, ha dichiarato di recente in un’intervista il democratico Jake Auchincloss, un veterano dei marines che guidava le ricognizioni in Afghanistan. “Il tasso di alfabetizzazione è raddoppiato, la mortalità infantile si è dimezzata, l’accesso all’elettricità è triplicato o quadruplicato, il numero dei ragazzi iscritti a scuola è dieci volte quello di 20 anni fa, e di loro il 40 per cento sono bambine. I taliban stanno ereditando un paese dove sono stati fatti dei reali progressi”.

La questione per i governanti occidentali non dovrebbe essere soltanto se, come chiede Auchincloss, i taliban manterranno questi progressi, ma perché, nonostante quei progressi, il paese sia comunque caduto nelle loro mani.

L’idea che esistano due opzioni, o spingere con la paura le popolazioni all’obbedienza con la prospettiva di un possibile ritorno all’anarchia, oppure comprarle con la crescita economica e con una partecipazione simbolica sotto forma di un voto in elezioni non credibili, è il pilastro degli interventi internazionali che tendono a far pace e a stringere rapporti con le élite corrotte, rafforzandole, e facendo ben poco per garantire trasparenza e responsabilità del proprio operato. Ma questa ipotesi si è dimostrata errata in Afghanistan.