Chi sarà abbastanza forte per dire basta alla guerra nello Yemen?

In che momento e a quali condizioni una volontà internazionale può diventare abbastanza forte per dire “basta” a una guerra che viola tutte le “regole” prodotte da un secolo e mezzo di conflitti?

Il momento e le condizioni ci sono da tempo per il conflitto nello Yemen, ma per ora questo paese si sta disintegrando sotto lo sguardo passivo del resto del mondo, per i colpi inferti dalla guerra condotta dall’Arabia Saudita e dai suoi alleati, e per la guerra civile in cui la prima vittima è come sempre la popolazione civile. La situazione è così grave che si è formata una coalizione di 57 organizzazioni non governative internazionali tra le più importanti per chiedere alle Nazioni Unite di aprire un’inchiesta internazionale indipendente sugli abusi compiuti in questo paese dalle diverse fazioni.

Le rivolte delle primavere arabe del 2011 in favore della libertà hanno fatto rapidamente cadere i regimi autoritari della Tunisia e dell’Egitto. Ma le rivolte successive sono degenerate in scontri che hanno fatto sprofondare interi paesi in guerre di natura diversa come è successo in Libia, in Siria e nello Yemen.