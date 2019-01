Una storica battuta d’arresto per Theresa May e la Brexit

La sera del 15 gennaio, davanti al parlamento britannico, subito dopo l’annuncio della storica sconfitta di Theresa May, si è verificata una scena sconcertante, con grida di giubilo da parte dei sostenitori della Brexit ma anche di quelli che vorrebbero restare nell’Unione europea.

Il fatto che i partigiani di idee così radicalmente opposte esultino per lo stesso risultato di un voto offre la misura della confusione che regna a Londra dopo una bocciatura eclatante dell’accordo negoziato per due anni dal governo di Theresa May con i rappresentanti dei 27 componenti dell’Unione europea.

Tra i deputati di tutti gli schieramenti che hanno inflitto a May la più umiliante sconfitta parlamentare incassata da un primo ministro dal 1924, c’è intesa solo su un punto: questo accordo non va bene.

Fine dei tempi normali

Alcuni parlamentari vorrebbero un nuovo referendum nella speranza di restare in Europa, altri chiedono una rottura più netta di quella prevista dall’accordo e altri ancora, come il leader laburista Jeremy Corbyn, vorrebbero soprattutto nuove elezioni per prendere il potere.

In tempi normali, una premier così sfiduciata su una votazione così importante si sarebbe dimessa subito dopo l’annuncio del risultato. Ma questi, nel Regno Unito, non sono tempi normali.

Il paradosso è che le stesse persone che hanno umiliato la premier il 15 gennaio, voteranno per salvarla il 16. La mozione di sfiducia presentata da Corbyn ha infatti poche possibilità di essere approvata. Gli unionisti irlandesi e i conservatori euroscettici che hanno sfiduciato May hanno già annunciato che voteranno contro la mozione laburista.