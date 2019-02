Theresa May va a Bruxelles e sarà un giorno infernale

Il 7 febbraio Theresa May sarà a Bruxelles nella speranza di ottenere nuove concessioni sulla Brexit… per poi finire all’inferno. Perché è proprio l’inferno, non quello dell’Unione europea ma quello “vero”, di Lucifero, ad aver fatto impennare la temperatura politica nel Regno Unito.

Il 5 febbraio il presidente dell’Unione europea, il cattolicissimo polacco Donald Trusk, si è chiesto pubblicamente a cosa possa somigliare “l’angolo speciale dell’inferno” in cui finiranno quelli che hanno promosso la Brexit senza avere la minima idea di come attuarla. La battuta provocatoria del presidente europeo voleva essere un modo di far presente a May, alla vigilia della sua visita a Bruxelles, che non deve aspettarsi miracoli, per restare all’interno della metafora cristiana.

Certo, la premier britannica non era tra quelli che hanno “venduto” il sogno della Brexit durante la campagna per il referendum del 2016, ma si sta impegnando a fondo per concretizzarlo in un paese talmente diviso che ormai non esiste altra maggioranza se non quella che continua a dirle no.

Interessi contraddittori

Il 6 febbraio Donald Tusk ha ripetuto, con tono più serio, che l’accordo negoziato per due anni tra il governo britannico e i 27 stati dell’Europa unita, rappresentati da Michel Barnier, non è negoziabile. “I 27 non faranno altre offerte”, ha dichiarato il leader europeo, manifestando la speranza che May si presenti con idee nuove per uscire dall’impasse.

Possiamo pensare che l’Europa sia troppo intransigente? È l’idea più in voga a Londra tra i ranghi dei sostenitori della Brexit, che vorrebbero addossare la colpa dell’impasse all’Unione europea e non alla spaccatura politica nel Regno Unito.