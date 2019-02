L’antisemitismo mette in crisi la sinistra britannica

Il 18 febbraio sette deputati hanno sbattuto la porta del Partito laburista del Regno Unito, giustificando il loro gesto con due motivazioni: la posizione equivoca del loro partito sulla Brexit e la condiscendenza nei confronti dell’antisemitismo. Questa crisi ha una particolare risonanza con i dibattiti attuali in Francia e altrove in Europa.

Ormai da due anni, il principale partito d’opposizione britannico è scosso dalla questione dell’antisemitismo. La deputata ebrea Luciana Berger, una delle deputate che hanno lasciato il Labour, ha dichiarato che non poteva più far parte di un partito che considera “istituzionalmente antisemita”. Berger è stata vittima di aggressioni fisiche e online, al punto di aver avuto bisogno delle guardie del corpo durante il congresso del suo partito.

Si tratta chiaramente di un atto d’accusa nei confronti del leader laburista Jeremy Corbyn, appartenente all’ala sinistra del partito, famoso per le sue simpatie internazionali radicali in America Latina e in Medio Oriente e spesso al centro di polemiche durissime.

Un problema negato

Come la Francia, anche il Regno Unito registra un aumento di atti antisemiti, con una crescita del 17 per cento relativa al 2018 che tuttavia resta ben lontana dal 74 per cento in più registrato in Francia. In ogni caso i tre quarti degli ebrei britannici considerano l’antisemitismo nel loro paese un problema serio o molto serio. Cinque anni fa erano la metà.

Come in Francia, anche nel Regno Unito una parte della sinistra ha un problema con l’antisemitismo e rifiuta di riconoscerlo, varcando il confine tra la critica nei confronti della politica israeliana e i tratti dell’antisemitismo classico.