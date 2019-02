Facebook sotto accusa nel Regno Unito come criminale digitale

“Criminale digitale”: è così che un rapporto parlamentare britannico definisce Facebook. L’espressione è particolarmente dura e insolita in un contesto simile, ma la commissione parlamentare, presieduta da un conservatore, ha deciso di evitare qualsiasi ambiguità. Ecco la frase per intero: “Le aziende come Facebook non dovrebbero essere autorizzate a comportarsi come criminali digitali”.

Si tratta della conclusione di un lavoro titanico portato avanti per diciotto mesi sulla scia dello scandalo Cambridge Analytica, l’azienda legata all’estrema destra statunitense e a Steve Bannon, ex collaboratore di Donald Trump. Cambridge Analytica ha usato decine di milioni di dati personali di utenti di Facebook per inviare annunci politici mirati.

L’inchiesta ha esaminato anche i sospetti di interferenze politiche della Russia, che avrebbe approfittato del lassismo di Facebook nella protezione dei dati personali.

Risposta inadeguata

Il rapporto è schiacciante e ritiene che Facebook abbia agito “in totale consapevolezza e intenzionalmente”. Il documento dimostra che i vertici di Facebook, fino al presidente Mark Zuckerberg, erano informati dei problemi e non hanno agito per porre rimedio a queste violazioni etiche. Il rapporto prende atto di un incidente del 2014, quando alcuni personaggi legati alla Russia hanno recuperato fino a tre miliardi di informazioni su Facebook, sottolineando che la risposta dell’azienda non è stata soddisfacente.

Il testo solleva un grave problema di gestione nel più vasto social network del mondo, usato da più di due miliardi di persone. Questa popolarità aggrava le responsabilità di Facebook, diventato la principale via d’accesso al mondo dell’informazione su scala mondiale dopo aver scalzato i mezzi di comunicazione tradizionali che un tempo erano indispensabili per avere le notizie.